El actor Fran Perea ('Los Serrano'), 46 años, desvela el alto coste que ha pagado de su vinculación a Zapatero

Fran Perea ha vivido todo tipo de altibajos a lo largo de su extensa carrera en el mundo de la música y la actuación, pero tiene claro que la campaña de desprestigio que sufrió en 2008 al apoyar a Zapatero constituye uno de los momentos más "terroríficos" de su trayectoria. En una reciente entrevista, el cantante se ha sincerado sobre el alto precio que pagó por apoyar al líder socialista en la carrera presidencial.
"Yo pensaba entonces que vivíamos en un país donde tú podías dar tu opinión sin que eso significase que alguien te hiciera la cruz", ha comenzado explicando en 'Hoy por Hoy' después de que recordasen los "sofocos" que tanto él como su familia vivieron después de que el actor manifestase su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE.
Así, Fran Perea no ha dudado en cargar sobre la campaña de cancelación que vivió en ese momento. "Sobre todo cuando es una opinión democrática y argumentada en un momento dado, pero no fue así. A mí me costó trabajo realmente, había ayuntamientos que no me contrataban por haber apoyado a Zapatero", ha confesado.
"Una periodista empezó a sacar artículos locos, muy locos contra mi familia, asegurando que toda mi familia eran funcionarios gracias a que yo había apoyado a Zapatero y que yo estaba metido en algún tipo de trama...", ha continuado explicando el protagonista de 'Los Serrano', rememorando el acoso que recibió por parte del diario El Mundo con los constantes artículos sobre su familia que nadie contrastó.
"Que mi familia tenía empresas que no tenía, etc. Empezaron a sacar mucha mierda y al final eso le costó el trabajo a mis padres, los echaron, fue terrorífico", lamentaba Fran Perea ante Àngels Barceló, que no daba crédito ante la mala praxis de la periodista que ensució el nombre del actor y su familia hasta ese punto.
