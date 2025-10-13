Fran Perea sorprende al confesar el dinero que nunca le pagaron de 'Los Serrano': "No he pillado ni un duro"

Fran Perea fue uno de los protagonistas del estreno de temporada de 'Al cielo con ella' este domingo, acompañando a Henar Álvarez en su regreso a las noches de La 2. Y durante su entrevista, el actor terminó recordando su experiencia en 'Los Serrano', sincerándose sobre su papel en las canciones de la serie y cómo terminó no cobrando derechos de autor por el popular 'Uno más uno son 7'.

"Llevas más de 20 años dedicándote a la música. ¿Ha sido un camino de rosas o un camino, como dijo una sabia, de rosas y espinas?", comenzó preguntándole la presentadora de TVE antes de que el intérprete se sincerase sobre los reveses que ha atravesado a lo largo de estas dos décadas. "Rosas y espinas más bien, sí, sí", comentó entre risas el invitado.

Así, el que daba vida a Marcos en 'Los Serrano' reflexionó sobre el momento en que pudo compaginar sus dos pasiones en la exitosa ficción de Telecinco. "Entre una serie de televisión, un fenómeno fan, un personaje adolescente y en un momento además que era complicado, porque estaba una discográfica, pero una productora de televisión también de por medio. Era como muy complicado todo", aseguró Fran Perea.

"Era muy difícil, la verdad es que fue un proyecto muy ambicioso y muy complicado de hacer, porque las canciones se iban haciendo y se iban incluyendo en los guiones y en las tramas. Era bonito", continuó explicando el malagueño sobre su trabajo al frente de la composición de las canciones que interpretaban en la serie, despertando una importante cuestión en la presentadora.

"Espera un momento, ¿entonces tú no has pillado ni un duro de Uno más uno son 7?", le preguntó inmediatamente Hernar Álvarez mientras este se echaba a reír confirmando sus sospechas. "Pues mira, yo escribí parte de la letra de la canción, porque la canción venía de una canción de Mikel Erentxun", comenzó explicando Fran Perea sobre los detalles que le dejaron fuera de los derechos del conocido tema.

"En aquella se había puesto otra letra y yo sí escribí parte de la letra de esta, ¿pero a ti te han llegado parte de los derechos?", señaló el actor dejando boquiabierta a la presentadora. "A ti tampoco, ¿no? Hostia…", lamentó la conductora de 'Al cielo con ella'. Así, el de Málaga denunció cómo, pese a haber contribuido a crear la famosa letra tan solo figura como el intérprete de esta, por lo que no puede percibir ningún tipo de royalties al no formar parte de la autoría.