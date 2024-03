Fran Perea destapa el sueldo que llegó a ganar por su papel de Marcos en ‘Los Serrano’

Tras más de 20 años sin pronunciarse, Fran Perea ha despejado por fin una de las grandes dudas detrás de ‘Los Serrano’. El actor que dio vida a Marcos en la ficción de Telecinco se ha sincerado en una reciente entrevista sobre varios temas de la serie, entre ellos, el dinero. Así, el malagueño ha confesado por primera vez la cantidad de dinero que llegó a ganar por episodio.

La historia de amor entre Marcos y Eva en ‘Los Serrano’ marcó sin duda a toda una generación. 8 temporadas y 170 capítulos después, las aventuras de la familia encabezada por Antonio Resines llegaron a su fin. Y es que, hace unos meses el actor malagueño se pasó por el podcast ‘La escalera Roja’ y acabó revelando algún que otro secreto de la serie.

Fran Perea revela cuánto llegó a ganar en ‘Los Serrano’

Ante la curiosidad de los presentadores, Fran Perea no tuvo reparos en confesar la cantidad de dinero más alta que llegó a cobrar por grabar un episodio. «No me acuerdo bien, entre 10.000 y 12.000 euros creo», recordó el intérprete de ‘Uno más uno son 7″. Pero el actor no se quedó ahí, y reveló sus ganancias por temporada.

Fran Perea en ‘La escalera roja’

Según aseguró el malagueño en el pódcast, por la grabación de una temporada de ‘Los Serrano’ llegó a embolsarse entre 60.000 y 70.000 euros. El cantante aclaró entonces que, en ocasiones, su jornada se extendía incluso de lunes a domingo. «Vivía a un ritmo de curro muy elevado», explicó entonces el malagueño, que se pronunció más tarde sobre los motivos detrás de su salida de la serie.

Fran Perea confesó que, debido a la carga de trabajo, llegó un momento en el que no pudo soportarlo más. Aún así, no se refirió únicamente a ‘Los Serrano’ como el único motivo. Giras, canciones, firmas de discos… una rutina excesiva que acabó por cansar al hijo televisivo de Antonio Resines. Sobre el reencuentro que protagonizaron a principios de año, Perea confesó que no se pudo hacer todo lo que hubiesen querido.

El malagueño reveló que no pudieron utilizar vídeos de la serie en el especial debido a que la productora que tiene los derechos no quiso intervenir en el homenaje que organizó Perea en su canal de Youtube. Aún así, el cantante consiguió reunir a los actores principales para echar la vista atrás.

Algo que también impactó a los presentadores de ‘La escalera roja’ fue cuando el actor confesó el miembro de la serie con el que peor se llevaba. Fran Perea reveló que, durante la grabaciones no mantenía una buena relación con Alejo Sauras, el actor que, paradójicamente, interpretaba a su mejor amigo.