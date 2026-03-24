Tras su salida de Movistar Plus+ hace justo un año, Domingo Corral, el que fuera director de ficción de la plataforma ha alcanzado un acuerdo de colaboración con HBO Max para la producción en exclusiva de ficción televisiva en España, con un primer proyecto de serie ya en fase de desarrollo.

"Estoy encantado de haber encontrado un socio con el que puedo seguir produciendo las series en las que siempre he creído. El compromiso de HBO con la calidad, la audacia y la originalidad siempre ha inspirado mi enfoque en el arte de contar historias", confiesa Domingo Corral.

Por su parte, Sarah Aubrey, Head of Original Content de HBO Max, se ha mostrado entusiasmada durante la presentación de Series Mania de este acuerdo con el ex director de ficción de Movistar Plus+, que está detrás de grandes ficciones como 'Rapa' o 'Querer'. "Estamos muy contentos de asociarnos con Domingo Corral, cuya notable trayectoria ha contribuido a llevar la ficción audiovisual española contemporánea al escenario global", asegura.

"Domingo ha sido durante mucho tiempo un defensor de las voces audaces y singulares, y un colaborador de confianza para toda la comunidad creativa. Es un honor para nosotros apoyar este nuevo capítulo de su carrera de renombre mundial, y estamos deseando ver las poderosas historias que surgirán de esta nueva aventura en HBO", añade.

HBO Max prepara una serie sobre la detención del Nani con los creadores de 'Anatomía de un instante'

Como parte de este acuerdo de first look, Corral ya ha comenzado a desarrollar un proyecto sobre la desaparición de El Nani. Escrito y dirigido por Alberto Rodríguez junto a Rafael Cobos, una continuación de la colaboración tras el éxito de 'Anatomía de un instante', que se estrenó en Movistar Plus+ el año pasado y se proyectará en Séries Mania.

La serie tendrá como telón de fondo la España de principios de los años 80, en plena transición a la democracia, una época en la que el país se enfrenta a una oleada de delitos y una de las tasas de atracos a bancos más altas del mundo. Para combatir el miedo de la población, se crea una unidad policial con amplios poderes, integrada por agentes franquistas, que opera con casi total impunidad. Tras un robo que termina en asesinato, un joven ladrón de poca monta conocido como Nani es detenido injustamente por la unidad y pronto desaparece, convirtiéndose en la primera persona desaparecida de la nueva democracia española.

En esta nueva y emocionante serie, Rodríguez y Cobos exploran otra época de la historia española, llevando a las pantallas la larga lucha de la gente corriente para traer la democracia y la justicia a nuestro país.

Trayectoria de Domingo Corral

Domingo Corral

Domingo Corral es productor independiente y antiguo director de contenidos de Movistar Plus+, cargo que ocupó hasta mayo de 2025. Se incorporó a la división de televisión de Telefónica en 2014 como director de contenidos, donde impulsó una ambiciosa estrategia de producción original.

Bajo su liderazgo, Domingo dio luz verde a las esperadas películas 'El ser querido', protagonizada por Javier Bardem, y 'La bola negra'. Además, la compañía desarrolló y estrenó películas como 'Sirât', nominada a los Oscar este año en la categoría de mejor película internacional y mejor sonido, y 'Los Domingos', ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y Premio Goya a la mejor película de este año. También supervisó aclamadas series reconocidas en Séries Mania y en los Premios Feroz, entre las que se incluyen 'Anatomía de un instante', 'Querer', 'La Mesías', 'Antidisturbios' y 'Celeste'.

Antes de su etapa en Telefónica, Corral ocupó el cargo de director general de Turner Iberia, supervisando las operaciones de canales como CNN, TCM, Boing, Cartoon Network y TNT en España, que ahora forman parte de Warner Bros. Discovery. Es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla y tiene un MBA en Periodismo por la UAM/EL PAÍS.