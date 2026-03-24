Giro en Movistar Plus+: anuncia la puesta en marcha de su plan gratuito y un nuevo canal sin coste

Movistar Plus+ ha anunciado este martes el lanzamiento de un nuevo plan de suscripción que permitirá ver gratis buena parte de su catálogo a través de su plataforma a todos los que se suscriban a él.

Así, la plataforma lanza 'Plan gratuito', un nuevo plan que acerca los contenidos originales de la plataforma de forma gratuita a todo el mundo. Lo hace después de haber publicado los excelentes resultados que obtuvo Movistar Plus+ con un crecimiento de 278.000 suscriptores el pasado año.

Para poder acceder a 'Plan Gratuito' solo será necesario descargarse la app de Movistar Plus+ y llevar a cabo un registro sencillo mediante e-mail y contraseña, sin solicitar tarjeta de pago según aclara la compañía en un comunicado.

Con esta nueva estrategia, Movistar Plus+ sigue buscando nuevas formas de sumar nuevas audiencias así como "facilitar la accesibilidad de sus contenidos y visibilizar la calidad de las producciones originales de la plataforma" dándole más presencia. Se trata de un "modelo abierto como una vía adicional de crecimiento de audiencias" según recalcan.

Este nuevo Plan permitirá a los usuarios disfrutar de los programas de entretenimiento de producción propia de Movistar Plus+ como 'Ilustres Ignorantes', 'El consultorio de Berto' o 'Leo Talks' y programas deportivos como 'El día después' o 'Eurofighters'.

Además de poner todo este catálogo de programas de entretenimiento y deporte en abierto, simultáneo a su estreno en plataforma, el nuevo plan permite disfrutar de los primeros episodios de las series originales Movistar Plus+, incluidas las de riguroso estreno, como 'Por cien millones', que se estrena el mismo día que se lanza el plan el jueves 26 de marzo. La selección de contenidos gratuitos también incluye los primeros episodios del true crime de Carles Porta.

La oferta se completa con un canal que ofrecerá eventos en directo como las previas de los partidos de la Champions, que la plataforma acostumbra a dar a sus clientes. Todo sin coste alguno.

Además, una vez se ha realizado el registro en el Plan Gratuito y se accede a Movistar Plus+ a través de su App (multidispositivo: televisor, móvil o tablet), la experiencia estará totalmente personalizada, con visibilidad de los contenidos gratuitos y también de los que están por suscripción.

Todo el contenido que se podrá disfrutar sin coste en 'Plan gratuito':

PROGRAMAS INFORMATIVOS DEPORTIVOS:

'El Día Después'

'Eurofighters'

'Deporte Plus'

'Universo Valdano'

'Bakalá'

'Locos por el golf'

PREVIAS Y POST A PARTIDOS:

'Noche de Champions'

'Noche de Europa League'

'La Casa del Fútbol'

'La Previa' (Champions; Europa League)

'La Previa de la Euroliga'

PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO

'Ilustres Ignorantes'

'Leo Talks'

'El consultorio de Berto'

'Moderneces'

También se podrán disfrutar programas antiguos como 'La Resistencia', 'Late Motiv', 'Showriano' o 'Martínez y Hermanos', entre otros.

FICCIÓN ORIGINAL

'Querer'

'Rapa'

'Poquita fe'

'El Inmortal'

'La Unidad'

'Celeste'

'La Mesías'

También se podrán disfrutar de otras series del catálogo de originales de Movistar Plus+.

NO FICCIÓN

'Luz en la oscuridad' (de Carles Porta)

'La última llamada'

'Las Berrocal'

'Alaska Revelada'

'Raphaelismo'

'Lola'

Al igual que con la ficción, también se podrán ver otras producciones de no ficción del catálogo de la plataforma.