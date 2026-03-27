'Anatomía de un instante', 'Sueños de libertad' y 'Los Domingos', entre los triunfadores de los premios ALMA

Este jueves, 26 de marzo, el sindicato de guionistas ALMA ha celebrado su gala anual para premiar a los mejores guiones de series y películas de drama y comedia. En su IX edición, las grandes triunfadoras han sido 'Los domingos', 'La cena', 'Poquita fe' y 'Anatomía de un instante'. La gala ha sido conducida por cuarta vez por Yaiza Nuevo y Javi Valera.

El premio al guión de la mejor seria diaria ha sido para 'Sueños de libertad', de Antena 3. Mientras que en largometraje documental ha ganado 'Flores para Antonio', el homenaje que Alba Flores ha realizado a su padre y que tan buenas críticas ha cosechado. El Premio ALMA de Honor lo recogió Toni Soler, creador del programa 'Polònia', en nombre de todo el equipo de guionistas.

El resto de premios recayeron en los programas 'La Revuelta' y 'Cifras y Letras', quienes han repetido el triunfo de la edición anterior. Al igual que Alauda Ruiz de Azúa, que el año pasado ganó en la categoría de Mejor Guion de serie dramática y, en esta ocasión, lo ha hecho por Mejor Guion de largometraje dramático por 'Los domingos'. '"Los domingos' reside en la escritura y, por eso, viniendo de los compañeros, es tan importante (el premio)", confesó Ruiz de Azúa.

"Gracias a ALMA por hacer que los guionistas seamos más visibles"

El premio ALMA al mejor largometraje de comedia fue para Yolanda García Serrano, Manuel Gómez Pereira y Joaquín Oristrell por 'La cena'. Oristrell, que subió al escenario a recoger el galardón junto a Gómez Pereira, recordó que "cuando se fundó ALMA, nació de la disidencia y de ahí se consiguen las cosa. Es muy importante hoy más que nunca mantenerse en la disidencia".

En su discurso ante los más de 400 asistentes a la gala celebrado en el cine Capitol de Madrid, el presidente de ALMA, Carlos Molinero, recordó que en este 2026 "se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los fundadores (de ALMA), Rafael Azcona, un guionista que demuestra no solo la utilidad, sino la necesidad de las películas. Alguien que si no dio sentido al mundo, sí nos contó su sinsentido de una manera inteligente, ácida y, sobre todo, humana".

El premio al Mejor Guion de serie dramática fue para 'Anatomía de un instante', escrita por Fran Araújo y Alberto Rodríguez. Ambos agradecieron el apoyo a Domingo Corral y la labor de ALMA: "Gracias a ALMA por hacer que los guionistas seamos más visibles".

Listado de nominados y galardonados en la IX edición de los Premios ALMA

Mejor Guion de largometraje de comedia

Yolanda García Serrano, Manuel Gómez Pereira y Joaquín Oristrell por 'La cena'

Borja Cobeaga y Valentina Viso por 'Los aitas'

Cesc Gay y Eduard Sola por 'Mi amiga Eva'

Mejor Guion de largometraje dramático

Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'

Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas'

Eva Libertad por 'Sorda'

Mejor Guion de largometraje documental

Isaki Lacuesta y Elena Molina por 'Flores para Antonio'

Juan Cavestany por 'Madrid. Ext'

Albert Serra por 'Tardes de soledad'

Mejor Guion de serie de comedia

Víctor García León, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio, Ana Boyero y Daniel Castro por 'Animal'

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor por 'La vida breve'

Juan Maidagán y Pepón Montero por 'Poquita fe'

Mejor Guion de serie dramática

Fran Araújo, Rafael Cobos y Alberto Rodríguez por 'Anatomía de un instante'

Leticia Dolera, David Gallart y Almudena Monzú por 'Pubertat'

Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro por 'Yakarta'

Mejor Guion de serie documental

Marc Cases, Ignasi Gisbert, Martí Haro, Minaia Llorca, Nil Montilla, Javi Oms, Anna Punsí y Xènia Sanromà por 'Crims'

Kike Costas, Irene del Cerro y Noemí Redondo por 'Expediente Vallecas'

Manel Lucas por 'Los archivos secretos del NO-DO'

Mejor Guion de serie diaria

Carmen Llano, Susana Prieto, Juanma Ruiz Córdoba, Álvaro Bermúdez de Castro, Miguel Bueno, Christian Escamilla, Rafa Gallego, Moisés Gómez Ramos, Alberto Grondona y Félix J. Velando por 'La Promesa'

Beatriz Duque, Verónica Viñé, Jordi Calafí, Eulàlia Carrillo, Mauricio Romero, Roberto Goñi, Alexis García Pérez de Medina, Bárbara Alpuente, Julia Altares, Luis Chover, Rocío Chozas, Mercedes Cruz, Guillermo Escobedo, Carlos Falces, Matías García, Ernesto Grimaldi, Beatriz González Cruz, Laura Molpeceres, Ana Muniz da Cunha, Federico Muñoz Alonso, Manel Nofuentes, Nacho Pérez de la Paz, Clara Pérez Escrivá, Susana Sánchez Carvajal, Laura Solana Erdozain y Almudena Vázquez por 'Sueños de libertad'

David Casany, Ruth García, Arantxa Cuesta, Miriam García Montero, Quico López, David Oliva, Juan Vicente Pozuelo y Santiago Tabuenca por 'Valle Salvaje'

Mejor Guion de programa

Alejandro Alcaraz, Elena Beltrán, Jesús Caballero, Pilar de Francisco, Mario de la Mano, Laura del Val, Pablo González Batista, Toño Pérez, Jero Rodríguez, Carlos Sanandrés, Arantxa Soroa, Álvaro Velasco y Antonio Vicente por 'Cachitos de hierro y cromo'

Eduardo García Eyo, David Dato, Iratxe Fernández de Velasco, Lucas Fuentes, Manuel Gay, Alberto González Vázquez, Olalla Granja, Diego López Escribano, David Navas, Yaiza Nuevo, Alberto P. Castaños, Carlos Pérez Uribe, Carles Sánchez, Diego Saucedo, Jesús Torres, Mikel Uribe-Etxebarria e Irene Varela por 'El intermedio'

Diego Fabiano, Rubén Ajaú, Manuel Álvarez, Elena Beltrán, Danny Boy-Rivera, Miguel Campos, Yunez Chaib, Xavi Daura, Javier Díaz-Pinés, Sandra Flores, Helena Pozuelo, Iggy Rubín y Javi Valera por 'La Revuelta'

Mejor Guion de concurso