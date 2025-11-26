Víctor Manuel dicta esta sentencia a la película 'Los Domingos' y se sale de la opinión imperante

Hace un mes que se estrenó en los cines 'Los Domingos', la última película de Alauda Ruiz de Azúa ('Querer', 'Cinco lobitos') que ha generado una enorme sensación y que fue muy aplaudida por los espectadores. Sin embargo, Víctor Manuel no ha dudado en cuestionar a la cinta por el tema principal que trata.

Así, el cantautor, no ha dudado en hablar de la trama de 'Los Domingos' comparándolo también con "Lux", el último disco de Rosalía y que está dando mucho que hablar por su estética al aparecer vestida como si fuera una monja en la portada.

Pese a ser uno de los grandes referentes de la izquierda, Víctor Manuel, no tuvo reparos en cantarle a Dios con "Solo le pido a Dios". Por eso, en su última entrevista en El Mundo le preguntan por qué opina de la polémica en torno al misticismo de Rosalía y él es muy claro con su respuesta.

"La verdad es que no me interesan nada los nuevos misticismos como el de Rosalía", empieza confesando el marido de Ana Belén. Pero lejos de quedarse ahí, el cantante no duda en señalar también a la cinta de la directora de 'Querer'. "O el de Los domingos, una película aburridísima. No comprendo a la chica. Es que se me acaban los argumentos", sentencia.

"¿Sabes lo que pasa? Que vengo de una generación y de un espacio donde querías huir de todo eso como de la peste. Y para mí la religión sigue siendo la peste. Las religiones, ¿eh? O sea, no la católica, las religiones", concluye al respecto.

De esta manera, pese a que la crítica de 'Los Domingos' ha sido bastante buena, Víctor Manuel no ha tenido reparos en tacharla de "aburridísima" dejando claro que no tiene pelos en la lengua y que le da igual salirse del carril de la mayoría.