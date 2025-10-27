La audiencia dicta sentencia a la película 'Los Domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y hay unanimidad total

2025 se va a confirmar como un gran año para la producción de cine español. Tras los exitosos estrenos en taquilla de 'La Cena' y 'La Deuda', acaba de debutar 'Los Domingos', una nueva película original de Movistar Plus+ escrita y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa ('Querer', 'Cinco lobitos'), que está causando una enorme sensación.

Blanca Soroa está a la cabeza del reparto en su primer trabajo como actriz, junto a Patricia López Arnaiz (Concha de Plata a la mejor actriz por 'Los destellos' y Goya a la mejor actriz por 'Ane'). Completan el elenco artístico Miguel Garcés ('Querer', '20.000 especies de abejas', 'Maixabel'), el argentino Juan Minujín (premio al mejor actor de reparto de la Academia de Cine de Argentina por 'Cordero de Dios', 'El suplente', 'Zama'), Mabel Rivera (Goya a la mejor actriz de reparto por 'Mar adentro', 'El orfanato', 'Rapa') y Nagore Aranburu (premios Feroz y Forqué a la mejor actriz de serie por 'Querer', 'Loreak', 'Competencia oficial').

'Los Domingos' cuenta la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

El público emite un veredicto masivo a 'Los Domingos'

'Los Domingos' se estrenó en los cines este pasado viernes, 24 de octubre, y el éxito en taquilla es indiscutible situándose en el top 4 entre las películas más vistas del pasado fin de semana, alcanzando los 443 mil euros de recaudación y acechando al fenómeno de 'La Cena' (449 mil euros) según Comscore. De hecho, el veredicto de los espectadores está siendo unánime.

"'Los Domingos' es la película más importante de 2025. PRODIGIOSA. No hay escena que no destaque por la escritura, la dirección, la interpretación… Los trabajos de Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés y Blanca Soroa me van a acompañar para siempre. Bravo Alauda Ruiz por esta JOYA", sentencia el actor Diego Cabrales.

Por su parte, el periodista Alberto Frutos describe al largometraje como "impresionante", cuyas "imágenes, rostros, diálogos, ideas y sensaciones andan instaladas en mi cabeza desde que salí del cine". Además añade que "una inmensa Alauda Ruiz de Arzúa y su enorme reparto entregan una película tan compleja como hipnótica, tan desafiante como cautivadora".

"Qué buena película es 'Los Domingos'. Qué personajes, qué profundidad, qué actrices y actores, qué indignación e impotencia, qué de aristas, qué de conversaciones genera y va a generar… Alauda Ruiz de Azúa es un regalo para el cine y para la inteligencia. Larga vida a sus obras", destaca el directivo de Movistar Plus+ José María Clemente.

Otros comentarios que se han escrito en la red social 'X' señalan que "'Los Domingos' empieza con Quevedo y termina siendo la mejor película española del año". "No soy creyente, pero si sé que 'Los Domingos' es un auténtico milagro" o "lo que hace Patricia López Arnaiz es para llevarse 18 Goyas" son otras de las reacciones.

#LosDomingos es la peli más importante de 2025. PRODIGIOSA. No hay escena que no destaque por la escritura, la dirección, la interpretación... Los trabajos de #PatriciaLópezArnáiz, @MigueIGarces y #BlancaSoroa me van a acompañar para siempre.

Bravo @AlaudaRuiz por esta JOYA. pic.twitter.com/uXddRq50jy — Diego Cabrales (@diegales96) October 26, 2025

Las imágenes, rostros, diálogos, ideas y sensaciones que habitan en #LosDomingos andan instaladas en mi cabeza desde que salí del cine. Una inmensa @AlaudaRuiz y su enorme reparto entregan una película tan compleja como hipnótica, tan desafiante como cautivadora. Impresionante. pic.twitter.com/3cP5Hv7vYR — Alberto Frutos (@albertofrutos) October 26, 2025

No soy creyente, pero si se que #LosDomingos es un auténtico milagro. Alauda hace un trabajo magistral en la dirección de actores con una película redonda. Una cinta de heridas abiertas, duelos y el dolor que conlleva saber que dejar ir también es un acto de amor. Pura belleza. pic.twitter.com/9HvmaP9r5S — Gonza Gallego (@gonzagallego_) October 26, 2025

Qué buena película es #LosDomingos. Qué personajes, qué profundidad, qué actrices y actores, qué indignación e impotencia, qué de aristas, qué de conversaciones genera y va a generar...@AlaudaRuiz de Azúa es un regalo para el cine y para la inteligencia. Larga vida a sus obras. pic.twitter.com/8O00uyBjoj — José María Clemente (@JoseMClemente) October 27, 2025

Razones para ver #LosDomingos

1-Atrapa de principio a fin, creando tensiones entre los personajes en TODAS las escenas

2-Puesta en escena de un rigor excepcional

3-Interpretaciones memorables

4-hablaras de ella durante horas al salir del cine

5-Concha de oro

@BTeamPictures pic.twitter.com/hyjjKTHUG7 — Alain Lefebvre (@AlainLefebvre22) October 25, 2025

Este fin de semana vi #LosDomingos y menuda barbaridad. Qué bien contada, sutil pero clara y se agradece que rehuya de cualquier equidistancia en su discurso, llegando incluso a ser aterradora en algunos momentos. Y lo que hace Patricia López Arnaiz es para llevarse 18 Goyas. pic.twitter.com/f3b26jz2tL — ☆ Álex ☆ (@AlexPSerrano) October 27, 2025

#LosDomingos empieza con Quevedo y termina siendo la mejor película española del año. Alauda nos entrega una historia honesta y muy humana que recorre los senderos de la religión y la fe. Patricia López Arnaiz es una absoluta barbaridad de actriz y sus monólogos son next level. pic.twitter.com/zdecxI2Amu — Tania (@TaniaPenasalv) October 25, 2025

#LosDomingos me ha conquistado. Alauda Ruiz de Azúa vuelve a regalarnos una gran película, muy profunda y humana, arriesgada y valiente, llena de sensibilidad y diferentes puntos de vista, con grandes personajes llenos de matices y complejidad. Id a verla al cine. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/OOiE2CQSrH — Las películas de Raúl (@raulcallejone) October 24, 2025

Pienso que el gran acierto de @AlaudaRuiz en #LosDomingos es el de poner sobre la mesa una serie de cuestiones pero no tomar partido ni señalar ideológicamente una u otra.



No estoy de acuerdo con cualquier lectura pro- o anti- de la película. Es mucho + complejo que eso. pic.twitter.com/RuAkHBEW8O — Jesús Casas (@jesuscasas55) October 27, 2025

Inmensa ♥️ De las mejores películas del año, con unas interpretaciones soberbias y como banda sonora, sencillamente los coros. Cine en su máximo esplendor. Magnífica. Me ha encantado ♥️#LosDomingos pic.twitter.com/6nJInZo8g6 — Carmen Ruiz (@SymphonyCarmen) October 27, 2025

Me sumo a los elogios a #LosDomingos. Magnífica película. Si aún no la habéis visto, id corriendo al cine. pic.twitter.com/34skVZVT2x — Noemi Guillermo Martínez (@ngm491980) October 26, 2025

Confirmamos que este é un dos mellores anos para o cinema español: Sirat, Sorda, Romería…mais eu xa teño a miña favorita.



Alauda Ruiz de Azúa conságrase como a mellor directora a día de hoxe. Patricia López Arnaiz e Blanca Soroa están colosais. Obra magna. #LosDomingos pic.twitter.com/IVp8xS1daf — Lorenzo Chedas (@LorenzoChedas) October 27, 2025

Mis primeras impresiones tras ver en cines #LosDomingos:



POSIBLEMENTE LA MEJOR PELÍCULA DEL AÑO ESPAÑOLA.



Esto es un peliculón, estamos ante una de las mejores direcciones actorales del año. TODOS los actores y actrices, están IMPECABLES. Blanca Soroa hace una magnífica… pic.twitter.com/0kTnJav1ji — JuviCinefilo (@JuviCinefilo) October 24, 2025

#LosDomingos es exquisita tanto en el tratamiento formal como en el narrativo. Una obra atildada y solemne que te golpea el alma con cada dilema. Alauda Ruiz de Azúa ha firmado un prodigioso trabajo que explora más allá de los conceptos de fe y vocación. Joya absoluta. pic.twitter.com/w8VvpNqgtD — El Pare 🎬 || Cine y series (@ElPare89) October 27, 2025

#LosDomingos Qué difícil y qué extraordinario lo que consigue Alauda Ruíz de Azúa con ésta fascinante película sobre el amor, la familia y la fe enfrentadas en una adolescente en busca de sí misma.

Poderosa y vibrante obra que invita al debate y a la reflexión apasionadamente. pic.twitter.com/J8jqMU0BAv — Adry Hilton 📼 (@AdryHilton) October 26, 2025

De mayor quiero el talento de @AlaudaRuiz 🎬 Te mete en la historia, retrata a cada personaje sin piedad y da los mejores argumentos de cada uno. La duda como protagonista en tiempos polarizados. El cast, brutal #LosDomingos #Recomiendo #Cine pic.twitter.com/lx92VIEO9T — Álvaro Barrena (@alvarobarrena) October 26, 2025

Vista #LosDomingos. Peliculón. De las mejores películas del año, y española la mejor estrenada de lo que he visto. Un ejercicio reflexivo sobre las dinámicas humanas, la fe y la vocación, gran dirección actoral y momentos tejidos increíbles.

Quizás faltó algún diálogo añadido. pic.twitter.com/pH6Gi9y9pz — SitoCinema (@SitoCinema) October 25, 2025

#LosDomingos es un peliculote descomunal de esas que puedes estar horas debatiendo sobre el dilema que te propone. Alauda Ruiz ya es un tesoro nacional. Qué maravilla de dirección y un reparto que transmite y emociona. De lo mejor del año sin duda. Disfrutada en @Screenboxlleida pic.twitter.com/ZXPSLPtenw — manelo81 (@manelo81) October 25, 2025

#LosDomingos es un paso más en la trayectoria de Alauda Ruiz de Azúa. Qué maestría y sutileza para mostrar las dudas de una joven llamada a servir a Dios. Plantea y lanza preguntas al espectador como reto. El reparto es oro molido #73SSIFF pic.twitter.com/ckDoYGk28R — Zuaitz Huerta - Top Oscars (@bullock25) September 22, 2025