La audiencia dicta sentencia a la película 'Los Domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y hay unanimidad total

2025 se va a confirmar como un gran año para la producción de cine español. Tras los exitosos estrenos en taquilla de 'La Cena' y 'La Deuda', acaba de debutar 'Los Domingos', una nueva película original de Movistar Plus+ escrita y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa ('Querer', 'Cinco lobitos'), que está causando una enorme sensación.
Blanca Soroa está a la cabeza del reparto en su primer trabajo como actriz, junto a Patricia López Arnaiz (Concha de Plata a la mejor actriz por 'Los destellos' y Goya a la mejor actriz por 'Ane'). Completan el elenco artístico Miguel Garcés ('Querer', '20.000 especies de abejas', 'Maixabel'), el argentino Juan Minujín (premio al mejor actor de reparto de la Academia de Cine de Argentina por 'Cordero de Dios', 'El suplente', 'Zama'), Mabel Rivera (Goya a la mejor actriz de reparto por 'Mar adentro', 'El orfanato', 'Rapa') y Nagore Aranburu (premios Feroz y Forqué a la mejor actriz de serie por 'Querer', 'Loreak', 'Competencia oficial').
'Los Domingos' cuenta la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.
El público emite un veredicto masivo a 'Los Domingos'
'Los Domingos' se estrenó en los cines este pasado viernes, 24 de octubre, y el éxito en taquilla es indiscutible situándose en el top 4 entre las películas más vistas del pasado fin de semana, alcanzando los 443 mil euros de recaudación y acechando al fenómeno de 'La Cena' (449 mil euros) según Comscore. De hecho, el veredicto de los espectadores está siendo unánime.
"'Los Domingos' es la película más importante de 2025. PRODIGIOSA. No hay escena que no destaque por la escritura, la dirección, la interpretación… Los trabajos de Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés y Blanca Soroa me van a acompañar para siempre. Bravo Alauda Ruiz por esta JOYA", sentencia el actor Diego Cabrales.
Por su parte, el periodista Alberto Frutos describe al largometraje como "impresionante", cuyas "imágenes, rostros, diálogos, ideas y sensaciones andan instaladas en mi cabeza desde que salí del cine". Además añade que "una inmensa Alauda Ruiz de Arzúa y su enorme reparto entregan una película tan compleja como hipnótica, tan desafiante como cautivadora".
"Qué buena película es 'Los Domingos'. Qué personajes, qué profundidad, qué actrices y actores, qué indignación e impotencia, qué de aristas, qué de conversaciones genera y va a generar… Alauda Ruiz de Azúa es un regalo para el cine y para la inteligencia. Larga vida a sus obras", destaca el directivo de Movistar Plus+ José María Clemente.
Otros comentarios que se han escrito en la red social 'X' señalan que "'Los Domingos' empieza con Quevedo y termina siendo la mejor película española del año". "No soy creyente, pero si sé que 'Los Domingos' es un auténtico milagro" o "lo que hace Patricia López Arnaiz es para llevarse 18 Goyas" son otras de las reacciones.
