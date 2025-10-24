El público dicta esta sentencia a 'La Cena', la película más vista sobre el franquismo, y es atronadora

Es el estreno español del momento al convertirse en la segunda película más vista del pasado fin de semana, superando los 450 mil euros de recaudación, y al situarse, a fecha de 23 de octubre, en el Top 1 según Comscore. Hablamos de 'La Cena', la comedia dramática participada por RTVE, Movistar Plus+ y seis compañías más que satiriza el franquismo y que está protagonizada por Mario Casas, Alberto San Juan; con Asier Etxeandia y Elvira Mínguez completando el principal elenco artístico.

Es una genialidad dirigida por Manuel Gómez Pereira, que adapta la obra teatral del dramaturgo José Luis Alonso de Santos. Con 106 minutos de duración, versa sobre Franco y su deseo de celebrar la victoria en la Guerra Civil con un banquete en el Hotel Palace. Los actores citados, a través de sus personajes en el largometraje, deben organizarlo en tiempo récord, con el inconveniente de que los mejores cocineros de Madrid son republicanos a punto de ser ejecutados.

Tráiler oficial de 'La Cena'

'La Cena', que ha sido recomendada por importantes figuras como Santiago Segura, se estrenó en los cines este pasado viernes, 17 de octubre, y el éxito está siendo rotundo. No solo en recaudación como antes apuntábamos, sino también en crítica. Pulsando las principales reacciones que está dejando en redes, observamos unanimidad a la hora de valorar la cinta y el papel de Mario Casas y Alberto San Juan en ella.

El público dicta su veredicto: "Una de las comedias de época más divertidas que he visto; nos deja al mejor dúo cómico del año"

"Si #LaCena no aguanta en salas al menos dos meses es que definitivamente somos una ruina de sociedad", reflexiona el periodista Fermín Cabanillas, que califica la película como una "maravilla". "Una de las comedias de época más divertidas que he visto en reciente tiempo. Todo un prodigio de dirección, puesta en escena para una comedia que aborda temas espinosos y que nos deja al mejor dúo cómico del año", apunta el crítico especializado en series y cine José Humanes.

Otros comentarios visualizados en la red social 'X' aseveran que 'La Cena' "resume y radiografía con bastante acierto las dos Españas y los estragos de la guerra" con un "Alberto San Juan inmenso" en su interpretación. "Lo de Alberto San Juan y Mario Casas es de 10", señala otra espectadora. "La ambientación de 10", "divertidísima y de lo más disfrutable", "muy transgresora" o "imperdible" son otras de las reacciones más destacadas y repetidas.

#LaCena digna heredera de La niña de tus ojos, una de las comedias de época más divertidas que he visto en reciente tiempo. Todo un prodigio de dirección, puesta en escena para una comedia que aborda temas espinosos y que nos deja al mejor dúo cómico del año. Fachas lejos de aquí pic.twitter.com/vsWhsUYVlj — Jose Humanes™  (@TheRealHumanes) October 15, 2025

Pues tremendo peliculón es LA CENA.

Muy divertida y graciosa, pero también con momentos que te dejan helado.

Un microcosmos concentrado en un hotel que resume y radiografía con bastante acierto las dos Españas y los estragos de la guerra.



Alberto San Juan es INMENSO. #LaCena pic.twitter.com/X2C6a30mCu — Narciso Piñero (@Narciso_Pinero) October 19, 2025

Salgo de ver "LA CENA" y me ha encantado. Lo de Alberto San Juan y Mario Casas es de 10.

La he disfrutado muchísimo 😍 pic.twitter.com/6tPRE42HgR — Ana Bolena (@mantonieta1536) October 19, 2025

Pero que muy buena 😎 Vaya lío que montan 😂 Los actores, espectaculares y la ambientación de 10. Divertidísima y de lo más disfrutable. Lo he pasado genial con esta cena loca 😄#LaCena pic.twitter.com/W5fUv9WD4B — Carmen Ruiz (@SymphonyCarmen) October 20, 2025

Vista #LaCena ha sido más o menos lo que esperaba, algo más amable en algunos puntos y con un poquito más de mala leche en otros que se ha agradecido; el plato ha salido muy sabroso. Enorme Alberto San Juan en su papel y oye, que me ha gustado Mario Casas ¡Así sí! pic.twitter.com/iGMhUk6Wjz — JoGonBa Kenove (@JoGonBa) October 18, 2025

Maravillosa #LaCena Una buena historia, un buen guión, un director que sabe lo que hace y un reparto formidable, del primero al último. Divertida, inteligente, con ritmo. Cine español del bueno! 😉👍🏻 pic.twitter.com/37wUCgtREr — 𝑫𝑬𝑰𝑽𝑰𝑫 (@dsanjuansanz) October 19, 2025

Divertídisima, y muy transgresora. El lunes vi #Lacena en el prestreno en Kinépolis que organizó @acontrafilms.

Si te quieres divertir y dejar sorprender, te la recomiendo. https://t.co/ACUQUP29hZ — Diego Moldes (@DiegoMoldesGonz) October 19, 2025