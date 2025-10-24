El público dicta esta sentencia a 'La Cena', la película más vista sobre el franquismo, y es atronadora

Es el estreno español del momento al convertirse en la segunda película más vista del pasado fin de semana, superando los 450 mil euros de recaudación, y al situarse, a fecha de 23 de octubre, en el Top 1 según Comscore. Hablamos de 'La Cena', la comedia dramática participada por RTVE, Movistar Plus+ y seis compañías más que satiriza el franquismo y que está protagonizada por Mario Casas, Alberto San Juan; con Asier Etxeandia y Elvira Mínguez completando el principal elenco artístico.
Es una genialidad dirigida por Manuel Gómez Pereira, que adapta la obra teatral del dramaturgo José Luis Alonso de Santos. Con 106 minutos de duración, versa sobre Franco y su deseo de celebrar la victoria en la Guerra Civil con un banquete en el Hotel Palace. Los actores citados, a través de sus personajes en el largometraje, deben organizarlo en tiempo récord, con el inconveniente de que los mejores cocineros de Madrid son republicanos a punto de ser ejecutados.
Tráiler oficial de 'La Cena'
'La Cena', que ha sido recomendada por importantes figuras como Santiago Segura, se estrenó en los cines este pasado viernes, 17 de octubre, y el éxito está siendo rotundo. No solo en recaudación como antes apuntábamos, sino también en crítica. Pulsando las principales reacciones que está dejando en redes, observamos unanimidad a la hora de valorar la cinta y el papel de Mario Casas y Alberto San Juan en ella.
El público dicta su veredicto: "Una de las comedias de época más divertidas que he visto; nos deja al mejor dúo cómico del año"
"Si #LaCena no aguanta en salas al menos dos meses es que definitivamente somos una ruina de sociedad", reflexiona el periodista Fermín Cabanillas, que califica la película como una "maravilla". "Una de las comedias de época más divertidas que he visto en reciente tiempo. Todo un prodigio de dirección, puesta en escena para una comedia que aborda temas espinosos y que nos deja al mejor dúo cómico del año", apunta el crítico especializado en series y cine José Humanes.
Otros comentarios visualizados en la red social 'X' aseveran que 'La Cena' "resume y radiografía con bastante acierto las dos Españas y los estragos de la guerra" con un "Alberto San Juan inmenso" en su interpretación. "Lo de Alberto San Juan y Mario Casas es de 10", señala otra espectadora. "La ambientación de 10", "divertidísima y de lo más disfrutable", "muy transgresora" o "imperdible" son otras de las reacciones más destacadas y repetidas.
