Los 10 estrenos que ver este fin de semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Filmin del 20 al 22 de marzo

Con la primavera llega un buen puñado de estrenos, a cada cual más interesante. Porque hay unos cuantos que destacar en las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Filmin. Un fin de semana que es casi la antesala a la Semana Santa y que nos trae unos cuantos regresos esperados, estrenos importantes e incluso eventos en directo. ¿A qué nos referimos con esto último? Por supuesto al comeback de BTS. La banda de Kpop más famosa del mundo llega para arrasar con su nuevo album tras su parón por el servicio militar obligatorio. Y podremos ver ese concierto en directo en Netflix.

Y hablando del país asiático, ahí tenemos 'Un destino en Corea', una de esas películas perfectas para ver de sesión de tarde. También llega a la plataforma la película de los Peaky Blinders, con el regreso de Cillian Murphy, y fichajes tan prometedores como el de Barry Keoghan. Pero si queremos acción e intriga, no podemos dejar pasar 'Zeta', lo nuevo de Mario Casas que estrena Prime Video. Al igual que 'La bestia', con un Idris Elba enfrentándose con sus manos desnudas ni más ni menos que a un león de la sabana africana.

Zeta

Sinopsis: Cuatro ex-oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta “Operación Ciénaga”, que ocurrió en Colombia y donde estuvo implicado un quinto oficial de inteligencia –el único que ha escapado de los asesinos–. Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta. Pero Zeta no estará solo en su misión. Colombia también le busca mediante una de sus mejores agentes, Alfa, que parece saber más de “Ciénaga” que la inteligencia española.

Oriol Paulo vuelve a trabajar con Mario Casas después de la miniserie 'El inocente'. En este caso, en la parte del guion de una película de acción dirigida por Dani De la Torre. Así, convierten a Mario Casas en nuestro héroe de acción en este thriller político internacional, en el que comparte protagonismo con Luis Zahera, además de Mariela Garriga, Nora Navas, Cristina Umaña y Christian Tappan. 'Zeta', además, se ha rodado entre España, Estonia y Brasil.

"Lo interesante de los espías es que son como en las películas", explicó Mario Casas en una entrevista reciente para El País. "El espía con el que hablé me contó que tenía una vida normal y llevaba a sus hijos al colegio, pero nadie de su familia ni de sus amigos sabía que era espía. Me costaba creérmelo. Y él me decía que sí, que hay muchísima más gente dedicada al espionaje de lo que te puedes imaginar".

Plataforma: Prime Video

BTS: El comeback en directo - Arirang

Sinopsis: Sigue a BTS mientras actúa en directo desde Seúl para celebrar su quinto álbum de estudio Arirang, su primera retransmisión mundial en directo desde Corea.

El k-pop está de moda, y fueron BTS (junto con el grupo femenino Blackpink) los que le dieron ese alcance mundial del que goza hoy en día. En Corea sigue existiendo el servicio militar obligatorio, lo que forzó a la banda a disolverse unos años para que cada uno de los miembros cumpliera con su obligación. Ahora regresan con su quinto álbum, y qué mejor que hacerlo en un evento en directo, y además emitido a través de Netflix. Las autoridades y el propio Gobierno de Corea del Sur ha extralimitado las precauciones para un evento al que acudirá la gente en masa. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, los integrantes del grupo, están deseando compartir su nueva música con el mundo, y los fans de medio planeta ya tienen marcado el 21 de marzo en rojo en su calendario. El concierto tendrá lugar en la plaza Gwanghwamun y aunque solo se pusieron a la venta 15.000 entradas, se espera la asistencia de más de medio millón de personas.

Plataforma: Netflix

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby regresa a un Birmingham bombardeado y se ve envuelto en misiones secretas de guerra, enfrentándose a nuevas amenazas mientras lidia con su pasado y con los crecientes riesgos para el país.

Esta nueva entrega de 'Peaky Blinders' llegará primero a los cines el próximo 6 de marzo (en salas seleccionadas). Y, tras su paso por la gran pantalla, se estrenará en Netflix, buscando continuar el desenlace de la serie, y por qué Tom Shelby decide volver de su autoimpuesto exilio. En este caso,Cillian Murphy no es el único que regresa. Porque volveremos a ver a Sophie Rundle y Stephen Graham, que ha triunfado recientemente con su serie 'Adolescencia'. Además, la nueva película contará con las incorporaciones de Barry Keoghan, Rebecca Ferguson y Tim Roth entre otros. "Lo bueno de Peaky es que rodábamos una temporada, y luego tenía un año, dieciocho meses o dos años de descanso. Y es un regalo de personaje. Es implacable", contó Murphy para The Sunday Morning Herald. "Es agotador interpretarle".

"El lujo de haber interpretado a este personaje durante tanto tiempo es que ya tengo todo el trabajo de investigación hecho. Tengo unos 13 años de experiencia acumulada. Lo he vivido junto a él y, además, he envejecido a su lado. Eso es algo único. Nunca volveré a experimentar algo así", confesó el actor en una rueda de prensa de presentación de la película.

Plataforma: Netflix

Ciudad sin sueño

Sinopsis: Toni, un chico gitano de 15 años, vive en el asentamiento irregular más grande de Europa, a las afueras de Madrid. Orgulloso de pertenecer a una familia de chatarreros, sigue a su abuelo a todas partes. Pero los derribos se acercan a su parcela y su abuelo se niega a marcharse, sea cual sea el sacrificio. En oscuras noches sin electricidad, mientras las leyendas de su infancia cobran vida, Toni debe elegir: enfrentarse a un futuro incierto o aferrarse a un mundo que se desvanece.

Tras el corto ganador de un Goya 'Aunque es de noche', Guillermo Galoe decidió continuar rodando en la Cañada Real, el mayor asentamiento irregular de Europa. En 'Ciudad sin sueño', nominada a 5 premios Goya (ganando Toni Fernández a Mejor Actor Revelación), Galoe recupera a Tonino, protagonista del corto, en una ficción que muestra como los habitantes de este lugar se debaten entre resistir o marcharse.

"¿Cuál era nuestro posicionamiento como cineastas ante un espacio real?", se preguntó el director y el director de fotografía al iniciar la película. Así contó Galoe en una entrevista para el blog El antepenúltimo mohicano. "Porque esa era la propuesta: hacer una ficción en un entorno real, interpretada en su totalidad por la gente que vive allí. Efectivamente, me interesan mucho los rostros y la vida y cómo habitan las imágenes. La idea era no estar nunca por encima, pero tampoco entre esos rostros y los espectadores. Rui Pocas, el director de fotografía, y yo hablamos mucho de esto, de cómo encontrar unos códigos en los que pudiésemos crear un movimiento de cámara natural, que palpita, que respira, pero que no es una cámara al hombro; es una cámara que, de alguna manera, flota en esos planos fijos que siempre están en movimiento".

Plataforma: Movistar Plus+

Rob peace

Sinopsis: La historia de un chico del centro de la ciudad de Newark que asiste a Yale pero finalmente sucumbe a las duras realidades económicas y los demonios de su pasado.

Chiwetel Ejiofor, ganador del Oscar a Mejor Actor por la película '12 años de esclavitud', se lanza a la dirección con 'Rob Peace', adaptando el best seller llamado 'The Short and Tragic Life of Robert Peace,' de Jeff Hobbs. Y en el descubrimos la historia de este joven que llegó a graduarse en Bioquímica Molecular y Biofísica allá por 2002. "Películas como esta necesitan ser amadas para que existan, y eso requiere a muchísimas personas", explicó el productor Alex Kurtzman para Asociated Press. "No se hacen películas como esta por dinero. No haces películas como esta por ninguna otra razón que no sea que esta es una historia importante que contar. Y por alguna razón, tenemos la suerte de poder contarlo".

Plataforma: Movistar Plus+

Mi mitad perdida

Sinopsis: Dos jóvenes se conocen en un grupo de apoyo a gemelos en duelo y forman un inesperado vínculo.

El director, escritor y actor James Sweeney fichó a Dylan O'Brien (sí, el protagonista de, entre otras, la trilogía de 'El corredor del laberinto) para protagonizar junto a él una película sobre la identidad, la conexión con otras personas y la muerte. Esta comedia dramática, en la que O'Brien sorprendió a los críticos (y encendió internet con varias escenas subidas de tono), conquistó el prestigioso festival de Sundance, y por fin nos llega al streaming gracias a Movistar Plus+. "James es un hombre gay, y venía de un lugar en el que podía confiar. Teníamos una opinión similar sobre actores heterosexuales interpretando papeles gays, especialmente en los últimos años: empezabas a ver a actores heterosexuales interpretando un papel queer completamente heterosexual. Empezó a sentirse poco auténtico", afirmó O'Brien en una entrevista para Dazed.

Plataforma: Movistar Plus+

Flores para Antonio

Sinopsis: Una hija se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía 8 años. Él es Antonio Flores, ella la también célebre actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos.

"Ha sido muy bonito", contó Alba Flores, hija de Antonio Flores, cuando se anunciaron las candidaturas de los Goya, en el que el documental sobre su padre ha conseguido dos nominaciones. "Tanto si pasaba como si no, era mejor vivirlo juntos. Así que muy bien, hemos gritado, hemos celebrado, hemos cantado... Hemos hecho de todo antes de venir aquí", contaba entre risas tras conocer la noticia". Así lo contó en una entrevista para la revista ¡Hola! "Esta película es un trozo de mi padre, pero también me gustaría que fuera una reunión familiar. De alguna manera, el público es uno más de nuestra familia. Hemos compartido confidencias, alegría… todo". Y al final, se llevaron a casa el Goya 2026 a Mejor Canción Original Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz. Con un discurso muy emotivo de la hija del cantante fallecido.

Plataforma: Movistar Plus+

Un destino en Corea

Sinopsis: Una mujer de un pequeño pueblo de Tamil Nadu, en India, se muda a Corea del Sur, el país de sus sueños, pero le cuesta abrirse camino en una tierra extranjera.

Esta película de Ra Karthik llega a Netflix para hacer las delicias de los fans de películas navideñas o de sesión de tarde. Producida en India, sigue las aventuras de una mujer y su viaje a Corea del Sur. Ahí nos encontraremos esas diferencias culturales que tan bien funcionan en comedia y, aunque tiene un humor un tanto absurdo, funciona bien. Sobre todo gracias al carisma de su protagonista, Priyanka Arulmohan. Se ha colocado en pocos días en lo más visto de Netflix y no es para menos, porque es un entretenimiento perfecto. Junto a ella nos encontramos a intérpretes surcoreanos como Park Hye-jin, Baek Si-hoon, Rishikanth, Ha Ram, Jaehyun Jang, Kim So Ri y Kim Rok.

Plataforma: Netflix

Elon Musk al descubierto

Sinopsis: documental sobre el millonario Elon Musk y el lanzamiento de sus coches eléctricos de Tesla.

Es 2014 y el multimillonario tecnológico Elon Musk presentó ante un público entusiasta sus planes para un coche autónomo. Lo que los consumidores no sabían es que la función de "piloto automático" de Tesla estaba lejos de estar lista para circular por carretera, y que los nuevos propietarios estaban siendo utilizados para mejorar el software aportando sus datos. Un accidente mortal en Florida desencadenó una prolongada demanda judicial para exigir responsabilidades a Tesla. Y no fue el único incidente. Impactantes imágenes de cámaras de seguridad muestran en este documental la peligrosidad de los coches.

Además de cómo en 2022 un denunciante anónimo entregó a un periodista del diario económico alemán Handelsblatt un gigantesco archivo de documentos internos conocido como The Tesla Files. Más de 100 gigabytes de información que incluían correos electrónicos, informes técnicos, mensajes internos y registros de incidencias. El material contenía más de 3.000 quejas de clientes relacionadas con el funcionamiento del sistema Autopilot.

"No tenía activado el FSD (sistema de conducción automática). Lamentablemente, el software nunca se había descargado. Digo «lamentablemente» porque probablemente el accidente no habría ocurrido si el FSD hubiera estado activado", dijo Musk sobre el accidente en su cuenta de X.

Plataforma: Filmin

La bestia

Sinopsis: El doctor Nate Samuels, que se ha quedado viudo recientemente, regresa a Sudáfrica, lugar en el que conoció a su mujer, para visitar una reserva de animales con sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje de relax se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un león que ha escapado de unos cazadores furtivos empieza a perseguirles.

Siempre nos gustan esas historias del hombre contra la naturaleza, ¿verdad? Una de las más recientes y más entretenidas, es 'La bestia', protagonizada por Idris Elba. Y hasta que no la veas, no sabrás lo mucho que necesitas una película del actor luchando contra un león. Y no estamos exagerando. Porque es que es literal lo que pasa. Tiene que salvar a sus hijas de un león despiadado, además de la presencia de unos cazadores furtivos. Una de esas películas con sabor añejo, a los 90, que recuerda a otras similares como 'Los demonios de la noche', con Michael Douglas y Val Kilmer. "En África hay una gran comunidad cinematográfica, especialmente en Sudáfrica", admitió el actor británico cuando le preguntaron en eCartelera por el rodaje en el país africano.

Plataforma: Netflix