Movistar Plus+ estrena hoy en su programación la película sobre el franquismo con 8 nominaciones a los Goya

Movistar Plus+ apuesta fuerte este mes de febrero por el cine español con motivo de la gala de los Goya, que emitirá La 1 el próximo sábado 28 de febrero con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores. Así, este viernes, la plataforma estrenará una de las películas más nominadas de esta edición: 'La Cena'.

'La Cena' llega este viernes 13 de febrero a Movistar Plus+ después de haber sido una de las películas más vistas del pasado año superando los 3,7 millones de euros de recaudación y atrayendo a más de 616.000 espectadores.

Es una genialidad dirigida por Manuel Gómez Pereira, que adapta la obra teatral del dramaturgo José Luis Alonso de Santos. Con 106 minutos de duración, versa sobre Franco y su deseo de celebrar la victoria en la Guerra Civil con un banquete en el Hotel Palace.

'La Cena' cuenta con un reparto de lujo encabezado por Mario Casas y Alberto San Juan como el Teniente Santiago Medina y Genaro Palazón respectivamente. Junto a ellos también forman parte del elenco de la película actores de la talla de Asier Etxeandía, Elvira Mínguez, Antonio Resines, Nora Hernández, Óscar Lasarte, Martín Páez, Toni Agustí, Ferrán Gadea, Eleazar Ortiz, Xavi Francés, Carlos Serrano, Carmen Balagué o Eva Ugarte, entre otros.

Cabe decir que 'La Cena' es una de las películas favoritas para los premios Goya pues cuenta con 8 nominaciones como Mejor Película, Mejor Actor Portagonista para Alberto San Juan, Mejor Actriz de reparto para Elvira Mínguez, Mejor Actriz revelación para Nora Hernández, Mejor Guion adaptado, Mejor Canción Original para Víctor Manuel, Mejor Dirección de Arte y Mejor Diseño de Vestuario.

Sinopsis de 'La Cena'

Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú.