RTVE ficha a Iñaki Gabilondo y Alba Flores para hacer tándem en su nueva oferta sobre el franquismo

RTVE profundizará en uno de los episodios más silenciados de la historia de nuestro país a través de 'El exilio. La España sin historia', su nueva docuserie que tendrá al frente un dúo de presentadores inesperado. Iñaki Gabilondo y Alba Flores conducirán este nuevo proyecto de la corporación en el que pondrán el foco en testimonios e historias en primera persona de familias afectadas por el exilio republicano del siglo XX tras la guerra civil.

Según avanza Yotele, el formato producido por Tarabilla 97 ya ha comenzado sus grabaciones tras varios meses trazando la ruta que recorrerán a través del documental, explorando las ciudades más afectadas por la persecución franquista. Dirigido por Antonio Atilano, el nuevo proyecto de la cadena pretende servir como punto de encuentro entre el pasado y el presente y dar visibilidad a una realidad social que durante años ha permanecido en los márgenes.

Alba Flores e Iñaki Gabilondo, el dúo escogido por RTVE para conducir 'El exilio. La España sin historia'

Así, Iñaki Gabilondo regresa a la corporación por doble partida tras confirmarse el estreno de 'La gran aventura de la lengua española' este 2026, formato que también corrió a cargo de la misma productora que ahora prepara 'El exilio. La España sin historia'. Por otra parte, José Pablo López, director de RTVE, ya había adelantado el fichaje de Alba Flores en este proyecto concreto sobre el exilio meses atrás.

A través de material documental y recreaciones dramáticas, la nueva docuserie de RTVE intentará retratar el impacto que el exilio republicano tuvo en escenarios clave de la geografía española como Alicante o Cáceres, ciudades donde ya han realizado grabaciones. De esta forma, la corporación pretende representar por fin, con dignidad, la España coral que fue borrada en tiempos de posguerra y que durante tantos años ha sido víctima del silencio y el estigma social.

Se trata de un tándem inédito de presentadores que pretende combinar lo mejor de ambas profesiones, aunando el rigor y la presencia del periodista con las dotes de la actriz para transmitir un relato más cercano. El salto de Alba Flores a TVE se produce poco después de su entrevista en 'La Revuelta' y el estreno de 'Flores para Antonio', el documental sobre su padre que ella misma condujo además de encargarse de su producción.

En el caso de Iñaki Gabilondo, cabe recordar que su trayectoria profesional ha estado ligada en numerosas ocasiones a la corporación pública. Pasando por su papel de director de informativos y la presentación de programas como 'En Familia', 'Gente de primera' o 'Entrevista con' durante la década de los 90. Y con fecha de estreno aún pendiente, RTVE anunció hace meses que 'La gran aventura de la lengua española' vería por fin la luz este 2026 en La 2 y RTVE Play.