Lolita se rompe y clama por qué no verá más la película documental de su sobrina Alba Flores: "No puedo"

Este martes, 2 de diciembre, 'Y ahora Sonsoles' ha contado con una invitada muy especial: Lolita Flores. La hija mayor de Lola Flores ha visitado el programa de Antena 3 para promocionar 'Poncia', la obra de teatro que está representando en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Pero también para hablar sobre el documental que ha producido su sobrina, Alba Flores, dedicado a su hermano Antonio, quien falleció cuando Alba era apenas una niña.

La artista ha reconocido estar en un gran momento profesional. Aunque es consciente de que en España ha conseguido un mayor reconocimiento por sus trabajos como actriz que como cantante: "En España me cerraron la puerta en las narices. Realmente la música me ha dado mucho en América pero aquí no. Yo seguiré cantando, no me voy a retirar del todo de la música, pero ahora mismo el cine y el teatro es mi camino", asegura.

Sobre su interpretación en 'Poncia', Lolita ha desvelado que Jordi Évole le dijo que "vio a su madre". Y es que, según confiesa, cada vez se parece más a ella: "Sueno a ella. La voz cada vez se nos parece más". Aunque deja claro que La Faraona es inigualable: "Nadie podía hacerle sombra".

Lolita Flores se emociona al hablar del documental de su hermano

Sonsoles Ónega no ha desaprovechado la ocasión para preguntarle por 'Flores para Antonio', el documental que acaba de estrenarse sobre su hermano y que ha producido su sobrina, Alba Flores. Visiblemente emocionada, Lolita ha explicado que "ella se ha reencontrado con la esencia de su padre porque no entendía por qué la dejó con 8 años y estaba muy enfadada. Pero en el documental se ve perfectamente quién era mi hermano".

Aunque la miembro del jurado de 'Tu cara me suena' ha recomendado a todo el mundo que vea el documental y reconoce estar muy orgullosa de su sobrina, sin poder contener las lágrimas confiesa que le es muy difícil verlo: "Yo esa película no la puedo ver más", ya que "aún tengo la herida abierta y me cuesta hablar mucho del tema". Pero insiste en que "es una película que tienen que ir a verla. Tenía un corazón inmenso, adoraba a su familia y todo lo que hacía y le salía del corazón lo escribía en un papel".

En el documental 'Flores para Antonio', Alba muestra a toda la familia Flores al completo, antes de que la desgracia se cebara con ellos, primero con la muerte de Lola, y quince días después, de su hijo Antonio. Es precisamente esa imagen la que Lolita no puede ver sin que la duela: "Es mi vida. Es mi paraíso, donde mi hermana y yo queremos irnos el día que muramos", reconoce entre lágrimas, llevándose una gran ovasión del público presente.