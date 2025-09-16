Pocos han sido más tajantes que Lolita Flores por la nueva Ley Antitabaco: "Estoy harta de que me prohíban"

Lolita Flores estará durante tres semanas en Barcelona con su obra de teatro, 'Poncia'. Por tal motivo, hace unos días visitó los estudios de Onda Cero en dicha ciudad para conversar con Julia Otero en su programa 'Julia en la Onda'. Pero, además de promocionar su obra, la artista comentó con la periodista diversos temas de actualidad.

Para empezar, no se mordió la lengua a la hora de denunciar el "genocidio" en Gaza. Ya que, pese a que algunos sectores, entre ellos el alcalde de Madrid, aseguran que no es un genocidio, ella tiene claro que sí que lo es, y lamentó que estén asesinando a tantos niños inocentes: "Matar niños es un genocidio, punto".

Eso sí, pese a reconocer que ahora mismo es "más de izquierdas que de derechas", no dudó en criticar algunas de las decisiones del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Especialmente dura se mostró Lolita con la nueva Ley Antitabaco, aprobada recientemente como anteproyecto por el Ministerio de Sanidad y promovida por la ministra Mónica García.

Esta propuesta incluye restricciones al uso de cigarrillos electrónicos y tabaco en espacios al aire libre como terrazas, paradas de transporte público, campus universitarios o recintos deportivos. Además, esta prohibición impondrá las mismas restricciones que tendrá el tabaco a los cigarrillos electrónicos, los 'vapers', con elevadas sanciones económicas a quienes incumplan la norma, que serán de hasta 600.000 euros, estipuladas como delitos muy graves, según avanzó la ministra de Sanidad.

#LolitaJELO: “Soy más de izquierdas que de derechas. Y a medida que voy creciendo, soy más de izquierdas.” pic.twitter.com/iWBgz3Aujv — Julia en la Onda (@Juliaenlaonda) September 14, 2025

Lolita Flores, muy dura con la nueva Ley Antitabaco: "Estoy harta"

La hija mayor de Lola Flores, como fumadora, se mostró muy crítica con estas nuevas restricciones, ya que, según ella, afectan a su libertad personal. "Estoy harta de que me prohíban cosas. Yo fumo, señores, y ahora ya tampoco voy a poder fumar en una terraza mientras me tomo una cerveza. Que cojan y cierren los estancos de este país y ya está. Así no tienen que poner más leyes", sentenció, visiblemente molesta.

Echando la vista atrás, Lolita recordó que ya tuvo bastantes prohibiciones durante su juventud. Por tal motivo no quiere hacer frente a más limitaciones: "Que no se venda más tabaco, búsquense la vida como puedan y ya está. ¿Pero que te prohíban fumar? Ya mi padre me prohibió cuando era jovencita hasta que tuve 36 años y yo ya no quiero que me prohíban nada más".

Lolita aseguró que los Flores "no sabemos a qué partido pertenecemos porque somos trabajadores, somos currantes. A veces llegamos a fin de mes, otras veces no llegamos a fin de mes. Vivimos como una familia de clase media, porque todos trabajamos por un sueldo. Yo no tengo casas en la playa. Llevo viviendo de alquiler muchos años. Los que me alquilan la casa son un matrimonio maravilloso que viven en la puerta de enfrente. Yo sigo trabajando hasta el día que me muera".

Además, también confesó a Julia Otero vivir de alquiler: "Me compré una casa, pero la vendí para pagar a Hacienda". Ahora está encantada y "muy feliz" por ser "independiente y teniendo mi cama para mí sola, mi tele para mí sola, mi cenicero para mí sola". "Un hombre de 45 o 50 años me vendría muy bien, pero él en su casa y yo en la mía", bromea.