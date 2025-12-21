Alba Carrillo utiliza la denuncia de Lolita por su ideología para destapar cómo enfrenta a las críticas en TVE

'D Corazón' ha puesto sobre la mesa este fin de semana el odio que sufren los famosos a través de las redes sociales. Una vez más, Alba Carrillo ha vuelto a ser la más contundente y, con la naturalidad que la caracteriza, ha querido mandar un mensaje a sus detractores.

La última famosa en ser víctima del odio que destilan algunos en redes, ha sido Lolita Flores. A través de un vídeo compartido en su perfil de Instagram, la actriz y cantante anunció que emprendería acciones legales contras quienes vuelvan a insultarla y atacarla por "mis ideas políticas y por mi físico". "Denunciaré la próxima vez", advirtió, adoptando una medida que cada vez más rostros conocidos toman para frenar el acoso que sufren.

Cabe recordar las palabras de Lolita Flores que se viralizaron rápidamente, cuando en una entrevista reciente declaró su proximidad a la izquierda. "Clase social? ¿Partido político? Lo que sí creo es que soy más de izquierdas que de derechas. Y a medida que voy creciendo, soy más de izquierdas", le confesó Lolita a Julia Otero en una entrevista en Onda Cero, recibiendo numerosos apoyos y ataques de detractores.

Alba Carrillo a sus detractores: "Saben que soy peligrosa"

"¿Cuál es el insulto más grave que has recibido?", preguntó Javier de Hoyos a Alba Carrillo en el programa de crónica social de La 1. La colaboradora, entre risas, contestó: "No te lo puedo decir aquí, que nos cierran el canal". Sin embargo, sí que desveló que ha decidido darles a probar de su misma medicina: "No se meten conmigo porque yo ya soy tan maleducada como ellos".

"Si tú entras en mi casa para insultarme, yo te voy a dar todo lo que pueda", dejó claro Alba Carrillo. De esta forma, asegura que sus haters "ya no me insultan, porque saben que soy peligrosa". "La gente es muy bestia", añadió Laura Fa, quien también sabe lo que es sufrir ataques e insultos por parte de los usuarios de las redes.

Tras esto, Jorge Borrajo, director de la revista Semana, revivió lo ocurrido con Verónica Forqué, quien se acabó suicidando después de recibir un montón de comentarios negativos a raíz de su participación en 'MasterChef Celebrity'. "Ve y denuncia", aconsejó el periodista a Lolita. Además, ha pedido que en las redes sociales la gente se registre con un DNI.

A raíz de esto, Anne Igartiburu ha explicado que se puede denunciar en comisaria, o también dentro de las propias redes. "Conmigo se callan, porque soy más bruta que un arado. Me ha pasado con dos y ya no me ha vuelto a pasar. Cuando cortas por lo sano", volvió a tomar la palabra Alba Carrillo.

"No sabes en qué momento está esa persona. Puedes aparecer en la tele y en los medios muy sonriente, pero tú no sabes si tiene un problema en su familia o cualquier otro y, de repente, esa frase le descuadra", sentenció la colaboradora.