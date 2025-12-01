Cisma entre 'D Corazón' en TVE y 'Fiesta': El programa de Telecinco se apropia de una falsa exclusiva y es denunciado

Este domingo, 30 de noviembre, 'Fiesta' ha dado como exclusiva una información sobre Isabel Pantoja que ya dio Alberto Guzmán hace unos días en 'D Corazón', y de la que se ha vuelto a ratificar este mismo fin de semana. Algo que ha hecho estallar al periodista de La 1 contra el programa que presenta Emma García en Telecinco.

"Tenemos exclusiva internacional", avanzaba Alberto Guzmán este mismo domingo antes de dar la gran noticia: "Ya avanzamos hace 15 días en 'D Corazón' que, antes de marchar a América, Isabel Pantoja iba a ir a Canarias. Os puedo confirmar que Isabel Pantoja abandonó esta semana Cantora y está en Gran Canaria, en una casa muy cerquita de la casa que tiene su actual promotor en esa isla".

Una información que, sin embargo, apenas unas horas más tarde, 'Fiesta' daba como suya, apropiándose así de la exclusiva del programa de TVE. El reportero Baby Solano conectaba en directo con Emma García y el resto de los colaboradores para anunciar que la tonadillera se muda a Canarias, según fuentes de total solvencia. Isabel vivirá en Gran Canaria al menos durante diez meses. Según explicó el reportero, vivirá en una casa unifamiliar en una zona residencial en las que las viviendas cuestan, como mínimo, un millón de euros.

'Fiesta' da como exclusiva una información de 'D Corazón'

Aunque, al parecer, la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja no habría adquirido la vivienda, sino que sería de alquiler, un alquiler del que se hará cargo durante los próximos diez meses un promotor relacionado con su gira. Esta nueva casa de la tonadillera está a tan solo 12 minutos de la de su sobrina Anabel. Y, según el periodista de 'Fiesta', planea mudarse de manera inminente.

"Isabel ha pedido hacer algunos cambios en los muebles porque algunos de los que había no le gustaban y ella, a través de videollamada, ha supervisado cómo iba quedando la casa hasta que estaba a su gusto", ha explicado Baby Solano. Aunque según Kike Calleja, no sería Isabel, sino su hermano Agustín el que estaría interesado vivir en la isla: "Se van allí porque lo ha pedido Agustín, Isabel está intentando solucionar el tema de cómo trasladar hasta allí a los seis perros con los que conviven".

Esta información dada como 'exclusiva' por 'Fiesta' ha provocado el enfado de Alberto Guzmán, ya que, tal y como ha recordado, fue el quien dio la exclusiva en 'D Corazón'. Y no entiende que el programa de Telecinco se la haya apropiado de esa manera.

"Me parece indignante y una falta de respeto a mi trabajo, al de mis compañeros y a la audiencia, que un programa se apropie de una exclusiva que dimos el 9 de noviembre en 'D Corazón' y que la pasada semana y esta mañana hemos vuelto a recordar", ha escrito el periodista en su cuenta de X, antes de pedir: "Profesionalidad, por favor".