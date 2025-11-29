Dulce destapa en 'De Viernes' los desprecios de Isabel Pantoja a su hija y su obsesión con su virginidad

Tras las entrevistas a Kiko Rivera primero y a Isa Pantoja una semana después, ahora le ha tocado el turno a Dulce Delapiedra hablar para '¡De viernes!'. Una vez más, el programa de Telecinco vuelve a recurrir a la familia Pantoja tras los buenos resultados de audiencia cosechados hasta ahora.

La exniñera de Isa Pi., ha desmontado el perdón de Kiko Rivera a su hermana y, además, ha desvelado los desprecios que Isabel tenía con su hija. Dulce ha comenzado la entrevista mostrando su hartazgo con el Dj, del que, asegura, no se cree sus disculpas. "Ya era hora de que pidiera perdón", ha empezado diciendo, aunque inmediatamente dejaba claro que "no me creo su perdón".

"Él nunca la ha defendido, nunca la ha protegido, nunca ha hecho nada por ella. Va diciendo que es como un padre para Isa… ¿Cómo lo vas a ser si jamás le plantaste cara a nadie?", ha espetado. Si algo le ha molestado a Dulce, ha sido que, pese a sus disculpas, Kiko ha seguido reprochando a su hermana su comportamiento: "Él será sincero por interés. Arrepentido al 100% no lo vi, no tenía que haberle reprochado nada. Eso estaba muy feo".

Dulce sobre Kiko: "Me demostró hace mucho que no quiere a su hermana"

Kiko Rivera pidió disculpas públicas a su hermana por el terrible episodio de la manguera en Cantora, y por todo el daño que le hicieron tanto él como su familia durante su adolescencia. Sin embargo, para la exniñera, esas disculpas llegan tarde: "Me demostró hace mucho tiempo que no quiere a su hermana. La ha utilizado siempre. Presumes que eras como un padre y no has ejercido ni de hermano. La ha destrozado la vida".

Aunque la parte más demoledora de la entrevista fue cuando Dulce habló del papel de Isabel Pantoja como madre de la joven. Según reconoce, hubo momentos tan duros que incluso se llevó a plantear llevársela con su familia para alejarla de Cantora: "Yo me iba de vacaciones con mi familia y me llamaba Isabel para decirme: '¿Dónde estás? Estoy harta de la niña ya'. Me la tendría que haber llevado conmigo".

La exconcursante de 'Supervivientes' también ha desvelado el enorme desinterés que siempre ha tenido Isabel con su hija. Incluso asegura que tuvo que obligar a la tonadillera a ir a la confirmación de la joven, ya que "estaba enfadada y decía que no le apetecía ir. Hubo que sacarla a la fuerza, que ni se arregló". Según Dulce, su "única obsesión" era la virginidad de Isa: "Le faltó hacerle la prueba del pañuelo. Le preguntó al ginecólogo que qué hacía con ella, y le contestó que la metiera en un internado".

La exniñera ha recordado en el programa de Telecinco los numerosos desprecios que la artista ha tenido con su hija, poniendo de manifiesto las diferencias con Kiko: "Ha estado en todas las casas de Kiko, en los bautizos de sus nietas… pero de Isa, nada. Ni siquiera al bautizo de su primer hijo, que se retrasó cuatro años, y tampoco fue".

"La familia Pantoja es supermachista"

Pero no solamente la joven recibía desprecios y feos de su madre, sino también de toda la familia Pantoja: "Su familia es supermachista, pero al cien por cien". Según cuenta Dulce, la joven aprendió a asumir silencios, desplantes y actitudes hirientes como parte de su día a día: "No le hablaba su tío, ni su abuela, la ignoraban hasta comiendo. Se tuvo que acostumbrar a normalizar lo que ocurría".

Es más, recuerda cómo, cuando Isabel estaba delante, los miembros de su familia hacían ver que querían a la niña, "pero cuando no estaba, se escondían, pasaban de ella y la hacían llorar". Unos desprecios de los que no se salva ni Anabel Pantoja, la única del clan que, a día de hoy, tiene relación con Isa: "No se levantaba ni ella, porque siempre se dejaba llevar por los demás. A dos bandas, como siempre".

Aunque si hay una persona con la que Dulce ha tenido mala relación en su etapa como niñera, ese es Agustín Pantoja. A él es al que dedica sus palabras más duras: "Hoy está pidiendo más dinero para su hermana y no quieren hablar con él. No ha tenido un euro, ni una peseta. La persona más tacaña de la historia, viviendo a costa de su hermana", sentencia.