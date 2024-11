Dulce Delapiedra detiene 'Fiesta' para frenar lo que tratan de hacer en directo con Isa Pantoja

Este domingo, 'Fiesta' arrancaba con Jorge Moreno, subdirector del programa avanzando que iban a desmontar parte del relato de Isa Pantoja sobre lo que había sufrido por culpa de su familia. Así, durante el programa recordaban las diferentes versiones que habría dado la joven sobre lo que pasó con el "manguerazo" en Cantora. Y al ver lo que se estaba diciendo, Dulce Delapiedra irrumpía en directo y cargaba duramente contra el programa y sobre todo contra Luis Rollán.

Así, 'Fiesta' recordaba lo que se ha dicho sobre el momento en el que Isabel Pantoja le cortó el pelo a Isa Pantoja y rescataba unas imágenes en las que se vería a Isa contando que fue ella quien se hizo un trasquilón y su madre trató de ayudarla. Sin embargo, Alexia Rivas entraba en directo para dejar claro que lo que ocurrió fue que Isabel Pantoja le cortó el pelo a trasquilones para castigarla por haberse liado con un chico.

Tras escuchar como Alexia Rivas dejaba entrever el maltrato de su madre y de su familia a Isa Pantoja, Luis Rollán tomaba la palabra para decir basta. "Llevo escuchando dejando la sombra de la duda de la palabra maltrato, estoy hasta aquí, si de verdad es así pido que se denuncie porque estoy harto porque es demasiado fuerte lo que se está contando para que se quede así. Si esto es verdad me da igual que pasaran 10, 15 años. Que se denuncie", decía indignado el colaborador. "Si este tipo de maltrato es verdad se puede denunciar porque no prescribe", apostillaba Nieves Herrero.

Al ver todo lo que se estaba diciendo en 'Fiesta', Dulce Delapiedra no se contenía y llamaba indignada. "Me parece muy fuerte que estén jugando con esto toda esta tarde. El episodio ocurrió y es más grave todavía, yo me callé mi boca por no causarle más daño a mi niña y lo dije bien claro", aseguraba cabreada la que fuera niñera de Isa Pantoja. "Su madre le cortó el pelo, la arrinconó a la fuerza, yo me metí para evitarlo y la madre intentó clavarme las tijeras en el estómago", recalcaba Dulce. "Por favor, no quiero cortar el relato de Dulce pero tengo que hacer una pausa. Es escalofriante", reaccionaba Emma García.

A la vuelta de la publicidad, Dulce continuaba con su testimonio y se enfrentaba con Luis Rollán. "Imaginad como estoy viendo toda la tarde ese cebo cuestionando a una víctima que era mi niña y si no lo denunció porque era incapaz de verbalizarlo, estábamos en medio del campo sin móvil y sin coche", proseguía contando. "Lo de la manguera es verdad, lo del pelo es verdad y nadie hizo nada. A mí me quitaron del medio cuando intentaron cortarle el pelo a la fuerza, mi niña vino con todo amoratada, es de vergüenza como la trataron y por eso me duele que este Rollán esté regodeándose de todo con una libertad de atacar a mi niña continuamente", explotaba Dulce.

Luis Rollán se enfrenta con Dulce en 'Fiesta'

En ese momento, Luis Rollán trataba de contestarle pero Dulce le pedía que le escuchara a ella. "Tú y la Bollo lleváis muchos años atacando a mi niña y cuando su hermano atacó a la madre con la herencia envenenada tú y la Bollo habéis sido incapaces de hablar ni una cosa de lo que dijo Kiko de su madre, os posicionasteis con él y por eso os dejó de hablar", recalcaba. "No tienes ni idea y te voy a decir una cosita", trataba de replicarle Luis Rollán.

"Lo que estás narrando Dulce, si esto ha ocurrido es que hay que denunciarlo porque es terrible", le decía entonces Emma García. "Si yo llego a estar con lo de la manguera...", aseveraba Dulce. "Tu acabas de decir que intentó clavarte unas tijeras en el pecho, ¿por qué no denunciaste?", le soltaba Luis Rollán indignado. "Ya está bien de poner palabras en mi boca que no he dicho, yo no he entrado en este tema porque no quiero, estoy cansado", añadía el colaborador. "Tu disfrutas atacando a mi niña", insistía Dulce mientras Emma García le pedía que se calmara y Luis Rollán le soltaba que se cuidara.

Finalmente, Luis Rollán pedía la palabra para contestar a Dulce. "Está mintiendo, jamás he tenido un problema con esta señora, he tenido mis enfrentamientos en la tele, pero mis compañeros saben que yo nunca he tenido mala relación con Dulce. Decid que regocijo es que hay que tener poca vergüenza, se ha hecho 20 o 30 exclusivas, ¿por qué nunca había dicho que Isabel Pantoja intentó clavarla unas tijeras?", cuestionaba Luis. "Porque no es fácil", le contestaba Alexia Rivas.

"Y para finalizar yo en ningún momento me he posicionado, no tengo relación con Isabel Pantoja. A mi nadie me echa, me voy yo Dulce. De verdad para argumentar infórmate y sobre todo de corazón, cuídate", añadía el colaborador de 'Fiesta'. "Sabes qué pasa que cada persona se retrata con lo que habla, a día de hoy yo no he hecho lo que ha hecho ella que es sentarme en un plató de televisión a comer de toda esta historia", concluía.