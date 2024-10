La revelación de impacto de Dulce sobre Isa Pantoja enmudece 'De Viernes': "Es muy duro"

El desgarrador testimonio de Isa Pantoja sobre el trato de su familia ha abierto la veda para que salgan todos los trapos sucios. Si bien la hija de la tonadillera alcanzó su límite la semana pasada, su niñera Dulce ha cogido su testigo para seguir haciendo justicia. La que fue empleada de la cantante durante años ha reaparecido en 'De viernes' para desvelar el resto de humillaciones.

Después de años alejada de los platós de televisión, la empleada más famosa de Cantora regresaba a 'De viernes' esta semana para destapar "los episodios jamás contados" de la familia Pantoja. La niñera decidió ampliar aún más el relato de traumas y humillaciones que la hija de Isabel Pantoja compartió en su emotiva entrevista, cargando una vez más contra la que fue su jefa.

Dulce desvela las peores humillaciones de Isa Pantoja durante su adolescencia: "Es muy doloroso"

"No se le dejaba ir a la playa en pleno verano. Una sobreprotección exagerada", comenzó explicando Dulce sobre la complicada adolescencia de Isa Pantoja junto a la cantante. Además, se pronunció sobre la polémica historia de que la intérprete llevó a su hija al ginecólogo para comprobar si aún era virgen. "¡Solo hizo falta hacerle la prueba del pañuelo!", señaló escandalizada la antigua residente de Cantora.

Sobre este tema en concreto, Kiko Rivera tampoco salió bien parado, pues la niñera confirmó la famosa historia del "manguerazo", según la cual el hijo de la tonadillera regó a su hermana con agua cuando descubrió que había practicado sexo. "Si yo estoy delante, eso no se lo hace el hermano. En vez de protegerla, le hace esto, ¿tú has querido alguna vez a tu hermana?", sentenció de forma rotunda dirigiéndose al DJ, con quien también mantiene mala relación.

Aguasantas, exnuera de Raquel Bollo confiesa sentirse culpable por el episodio de la manguera:



“Despertaron a Isa , la desnudaron, la mojaron y la llamaron sucia”



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/RUbK8rEleJ — De viernes (@deviernestv) October 25, 2024

Dulce también se pronunció alto y claro sobre el motivo detrás de la indiferencia y los constantes desprecios de Isabel Pantoja a su hija, que no acudió a ver a la televisiva después de una operación. "Porque no le da la gana, por celos, por rabia. Por esa prepotencia que tiene tan grande. Humildad cero. No conoce lo que es la palabra esa. Yo pensaba que cuando iba a salir de prisión la iba a tener, pero peor todavía", exclamó Dulce.

Dulce destapa lo ocurrido con Isa Pantoja tras su adopción: "¿Se puede ser más cruel?"

"No le hagas ver al mundo que te ha hecho algo. Es muy doloroso", insistió la invitada estrella de 'De viernes' antes de desvelar el papel clave de Anabel Pantoja en toda esta historia, asegurando que la cantante la utiliza para hacer daño a su hija. "Ese orgullo, esa rabia, esa prepotencia que tiene no la deja. Es más, va a más. Primero ella, después ella y siempre ella. No sabe ser feliz teniéndolo todo", subrayó la antigua empleada de Isabel Pantoja.

Dulce también recordó el momento en el que Isa llegó a la familia, justo cuando María del Monte ocupaba un lugar muy especial en la vida de la cantante. Pero debido a que la familia no aprobaba esta relación, la niña creció separada del resto de sus familiares hasta los cinco años. "Ella era feliz alejada de su familia y con sus dos hijos", aseguró la niñera, que insiste en que quería a ambos "por igual". Fue ahí cuando comenzó a recordar algunos de los momentos más duros de la adolescencia de Isa Pantoja, que supuso un punto de inflexión.

Sorpresa entre los colaboradores al saber la edad que tenía Isa Pantoja cuando habría sido presentada oficialmente a Doña Ana y Agustín Pantoja.



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/BHnj8KJeQx — De viernes (@deviernestv) October 25, 2024

"¿Se puede ser más cruel? Esto es muy duro todo", sentenció recordando cómo cuando retomó el contacto con su hermano Agustín y Doña Ana comenzaron los primeros desprecios a la pequeña. La empleada aseguró que durante su tiempo a solas con la niña, la ignoraban por completo. "Luego llegaba la madre y le decían 'ay Maribel, qué graciosa la niña', pero la otra no era tonta", explicó la entrevistada.

"A mi me quitaron del medio por querer pararlo"

Y es que, la propia Isa le suplicaba a su madre no quedarse sola con el resto de su familia, insistiendo en que la criticaban en cuanto se ausentaba. Algo que, según Dulce, "ella permitió". Ese es precisamente uno de los motivos por los que más odio siente por su antigua jefa, por eso y por su participación en algunos de los episodios más traumáticos de la niña. "Le cortaron el pelo para que no saliera de casa, para que no saliera a la calle. Fue brutal y nadie hizo nada. A mí me quitaron del medio por querer pararlo", recordó la niñera del episodio en el que descubrieron que Isa no era virgen.

En palabras de Dulce, Isabel Pantoja le cortó el pelo a Isa delante de toda la familia para que no saliese más a la calle.



Califica Cantora como “el castillo de Dracula”



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/sm8uyKbVkt — De viernes (@deviernestv) October 25, 2024

Asegura que su hermano, Kiko Rivera la quiso "purificar" tras descubrir que había mantenido relaciones sexuales. La antigua concursante de 'Supervivientes' cargó contra él acusándolo de "machista", llegando a contenerse delante de las cámaras. "Por no decir otra cosa", advirtió la niñera, que lamentó cómo a raíz de su incidente, la pequeña de la casa normalizó las humillaciones brutales contra ella. La niñera terminó sentenciando que jamás les perdonará el infierno que le han hecho pasar a que siempre ha sido la niña de sus ojos.