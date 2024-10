Dulce Delapiedra pone en el mayor disparadero a Kiko Rivera con lo que aseveró de él en 'De Viernes'

Una semana después de que Isa Pantoja concediese su entrevista más desgarradora en '¡De viernes!', este 25 de octubre se ha sentado en el mismo programa Dulce Delapiedra. La que fuera niñera de la joven ha visitado el programa de Telecinco para relatar los humillantes episodios que Isa tuvo que soportar en Cantora.

Uno de los más duros fue el famoso episodio del "manguerazo" del que Isa prefirió no entrar en detalles la semana anterior, debido a lo mucho que aún le duele recordarlo. Ella era apenas una adolescente cuando, supuestamente, su hermano, Kiko Rivera, le roció con agua tras enterarse que había mantenido ya relaciones sexuales.

"Eso es inhumano. Si uno de ahí no dice basta…", empezó diciendo, muy dolida, Dulce sobre el polémico momento. Pero es que, ese bochornoso episodio vino precedido de otro todavía mucho más traumático para la joven. La familia le cortó el pelo "para que no saliera de casa, para que no saliera a la calle". "Fue brutal y nadie hizo nada. A mí me quitaron del medio por quererlo parar", contó la niñera en el programa nocturno de Telecinco.

Dulce, demoledora con Kiko Rivera: "No quiere a su hermana"

Respecto al día del "manguerazo", Dulce reconoció que no estuvo presente, pero que, si lo hubiera presenciado, jamás lo hubiera permitido. Además, aprovechó la ocasión para mandar un demoledor mensaje a Kiko Rivera: "El hermano disfruta con estas cosas. Se siente orgulloso de todo lo que le hace a su hermana".

"Yo protejo a mi hermana si la quiero, pero él ha demostrado, hace tiempo, que no la quiere", aseguró la exconcursante de 'Supervivientes'. Tras enterarse de lo que le hicieron "a su niña”, como ella misma la llama, se la encontró "para salir corriendo de allí". "Es inhumano, denunciable", sentenció Dulce, entre el dolor y la rabia.