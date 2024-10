Adriana Dorronsoro da un vuelco a lo de Isa Pantoja con un dato que reescribe la historia

Son muchas las incógnitas del dramático y conmovedor capítulo de la manguera que sufrió Isa Pantoja. Es la parte de su relato en 'De Viernes' que más ha impactado y en la que más se está poniendo el foco.

Y en ello se ha seguido indagando este viernes en 'Vamos a ver'. Alexia Rivas ha desvelado que, por fuentes solventes, sabe que en ese suceso en el que Kiko Rivera roció con agua a su hermana intervino Agustín Pantoja.

"Es Agustín el que dice 'basta'. A pesar de que es el que peor relación tenía con ella, es el que tiene que decir 'hasta aquí hemos llegado'", ha desvelado. "Se acerca y dice 'eres un animal'. Utiliza esa palabra, la agarra y se la lleva", ha agregado.

Al hilo, Adriana Dorronsoro ha reescrito la historia del manguerazo al señalar los verdaderos motivos que desencadenaron ese episodio. Hasta ahora, se había dicho que fue consecuencia de haber descubierto que había perdido la virginidad.

Sin embargo, tal y como ha contado la periodista y colaboradora, no sería así. "Esto pasa cuando a Kiko Rivera le dicen que Isa había metido un chico en su casa (para tener relaciones) estando allí una exnovia suya y su bebé", ha dilucidado.

Además, Adriana Dorronsoro ha destacado que, en realidad, Isa Pantoja nunca ha verbalizado que esa humillación con la manguera hubiera sido producto de su pérdida de virginidad.

"Este episodio solo lo puede contar Isa aunque ella todavía no puede verbalizarlo", ha apostillado Antonio Rossi. "Ella no lo quiere contar ni recordar e Isa no va a dar más detalles de ese episodio", ha advertido Dorronsoro tras haber hablado con ella.