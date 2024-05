Dulce Lapiedra desgarra con su intento de suicidio: «He tomado pastillas para dejar de vivir»

Este pasado fin de semana, Isa Pantoja ha celebrado la comunión de su hijo Alberto a la que no estaba invitada su madre Isabel Pantoja. Quién si estuvo fue Dulce Lapiedra, la que fuera cuidadora de Isa y que es la madrina del pequeño. Y precisamente Dulce es protagonista de una desgarradora entrevista de la que se ha hecho eco ‘TardeAR’ este martes.

Así, Dulce Lapiedra ha dado una exclusiva a la revista Lecturas en la que quien fuera una de las manos derecha de Isabel Pantoja confiesa que se ha querido suicidar debido a la situación que atraviesa económicamente y personalmente.

«He tomado pastillas para dejar de vivir. Quería dormir y no despertarme. Es de la forma que quiero irme. Estoy muy mal, me da miedo el futuro, la vejez, no tener quien me cuide», confiesa Dulce a la citada revista en una entrevista que ha adelantado ‘TardeAR’.

Las deudas de Dulce con Hacienda y sus problemas con Isabel Pantoja

Y es que la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2016’ vive ahogada por las deudas. «Lo que tenía se lo ha llevado Hacienda. Cobro un subsidio de 480 euros, no me da ni para pagar los 730 del alquiler», explica Dulce en esta entrevista.

Por si fuera poco, cabe recordar que Dulce tiene grandes problemas de espalda. «Tengo hernias de disco en las cervicales, dorsales y lumbares, tengo costillas rotas y fibromialgia. Tengo muchísima ansiedad. Me gustaría irme con mi madre», prosigue contando.

«Tengo una depresión crónica desde que viví en Marbella con Isabel Pantoja. He vivido una vida que no me tocaba. No me he realizado como persona, me he dedicado en cuerpo y alma a los demás. Trabajé 30 años para ella, gané muy poco, 30.000 pesetas y me lo gastaba en ellos», añade la que fuera niñera de Isa Pantoja.

Dulce ha intentado suicidarse tras sus problemas mentales

Lejos de quedarse ahí, Dulce no duda en señalar a la tonadillera como culpable de todo lo malo que le ha pasado. «Estando escayolada entera viajé de Madrid al castillo de Drácula ese (Cantora). Cuando le dije que tenía la baja, Isabel Pantoja se puso a gritar como una loca delante de todos en la casa. Me dejaron solo y no me llevaron al ambulatorio», concluye.

Finalmente, Luis Pliego, el director de Lecturas, dejaba claro que ella sitúa la etapa de Marbella como el inicio de sus problemas de salud mental. «Es bastante amarga la vida de Dulce. A partir de la etapa de La Pera cuando vivió con Isabel Pantoja y Julián Muñoz dice que vivió algunos traumas y ahora está planteándose el suicidio con alguna tentativa frustrada», explicaba el periodista contando que además ha perdido todo el dinero que ganó en ‘Supervivientes’ porque no sabía que tenía que pagar a Hacienda.