'Tardear' revienta en exclusiva el paradero de Maite Galdeano, que increpa al programa: "Fuera de aquí"

Hace un año que la relación entre Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun y su novio Kiko Jiménez estalló por los aires. Tras meses en el foco y participando en varios 'De Viernes', la ex concursante de 'GH' y 'La casa fuerte' ha desaparecido pero este viernes 18 de julio 'Tardear' ha dado con ella.

Así, el espacio de Frank Blanco ha dado con el paradero de Maite Galdeano. La navarra ha dado un giro de 180 grados a su vida y ahora se encuentra viviendo en un barco. "Maite nos preocupa porque siempre es capaz de darnos un punto más, está viviendo al parecer en un barco acompañada únicamente por su perro", empezaba exponiendo el presentador.

De este modo, según han declarado varios testigos a 'Tardear', Maite Galdeano estaría viviendo en uno de los barcos del puerto de Murcia. "Tiene pinta de que se ha instalado en el velero, pero el velero está un poco deteriorado", revela uno de estos testigos.

Tras dar con ella, Raquel Pérez, reportera de 'Tardear' conseguía hablar con Maite Galdeano pero la madre de Sofía Suescun estallaba contra el equipo del programa de Telecinco. "¡Fuera de aquí!", empezaba pidiendo la navarra a la reportera. "Os vais porque no voy a dar ningún tipo de explicaciones a nadie. No voy a hablar nada, lo siento mucho sabes que soy muy simpática pero no voy a hablar nada", insistía.

"No me jodáis la vida de verdad, no me jodáis la vida, no podéis sacar nada, prohibido, ni donde estoy ni nada", proseguía espetando Maite Galdeano contra la reportera de 'Tardear'. "¿Pero este barco es tuyo?", le preguntaba la periodista a lo que ella aclaraba que "no, no, no es mío yo no me compraría un barco".

"Estoy hasta los cojones de que me conozca todo el mundo, quiero ser anónima, pronto me voy a ir a un sitio donde voy a ser anónima porque me voy a ir a una isla perdida y ahí voy a morir", soltaba la madre de Sofía. "Pero por favor piraos que no voy a hablar nada, bastante he hablado, no me hagáis esto por favor", concluía.

Tras ver las imágenes, los colaboradores de 'Tardear' se mostraban sorprendidos por la actitud de Maite Galdeano. "Me llama la atención que ella no quiera que la cojan, lo único que me queda pensar es que esté con alguien en ese barco que no quiere que sepamos", comentaba Raquel Bollo antes de que Frank Blanco recalcara que los testigos no le han visto con nadie más que con el perro.

Por su parte, Saúl Ortiz, que se ha reincorporado como colaborador de 'Tardear', apuntaba a que el problema quizás viene al trabajo actual de Maite Galdeano y como estaría consiguiendo el dinero. "Quizás puede ser que ese sea el cabreo cuando le ha visto muy cerca grabando porque ella quiere pasar desapercibida por el trabajo que está desempeñando, creo que no quiere que se haga público", defendía el colaborador.

Finalmente, la reportera de 'Tardear' aclaraba que Maite Galdeano quería dejar claro que no tiene nadie especial en su vida, que solo es un amigo y que es alguien anónimo. "Ella me ha dicho que ha vendido su piso y me ha confirmado en exclusiva que no descarta en un futuro muy cercano construir una finca en el terreno de Valdemorillo, al lado de Sofía y Kiko, así que podría ponerles en jaque", terminaba explicando la periodista.