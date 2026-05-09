Incredulidad absoluta por lo que se captó con Maite Galdeano en 'De Viernes': "Vergüenza ajena"

Maite Galdeano atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que hace unos días se tenía que despedir de su perrita Tila. Ella misma comunicó el fallecimiento de la mascota a todos sus seguidores de Instagram, y lo hizo compartiendo unas fotografías con un desgarrador mensaje: "Me quiero ir con ella".

Este 8 de mayo, la madre de Sofía Suescun se sentaba en el plató de '¡De viernes!', donde tenía la oportunidad de comunicarse con su perrita desde el más allá a través de una médium canina. Esta ha contactado con Tila para responder a todas las preguntas de Maite Galdeano. Un surrealista momento que ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, desde la incredulidad hasta la indignación.

Pero antes de ese momento, la exconcursante de 'Gran Hermano' se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras este duro golpe. La de Pamplona ha confesado que esperaba que su hija la llamase tras el fallecimiento de Tila, algo que no ha sucedido. "Me acuerdo muchísimo de ella, me gustaría que me llamase. Soy su madre, la he parido", ha asegurado Maite Galdeano, antes de vivir en directo el emotivo funeral de su perrita con altar cubierto de sus objetos preferidos.

Maite Galdeano confiesa que se acuerda mucho de su hija, Sofía Suescun, y que le gustaría que le llamase: "Soy su madre, jolín".



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/paAq01kOp8 — ¡De Viernes! (@deviernestv) May 8, 2026

Maite Galdeano contacta con su perrita fallecida a través de una médium canina

Era en ese momento cuando la médium ha desvelado las principales respuestas que le ha dado Tila a las preguntas de Maite. Según la médium, Tila le ha dicho que "salga del bucle del dolor, el que tiene por el fallecimiento y del bucle por la ausencia de su hija". Precisamente sobre este tema, la mascota le ha dicho a la médium que Maite tiene que darle espacio a Sofía: "Las cosas se van a arreglar, pero con paciencia".

Por otro lado, también ha respondido a la petición de la madre de Sofía y Cristian a su perrita, a la que ha pedido que se comunique con su hija. Ante esto, la médium canina ha comunicado la respuesta de Tila: "Ha dicho que sí, que va a visitar a Sofía en sueños y que le va a decir que se arreglen". Para terminar, con las cenizas de su perrita, Maite Galdeano le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida.

"Te quiero un montón, has sido mi perrita preferida y nunca te voy a olvidar. Déjame unos años en la tierra y cuando yo suba al cielo, la primera que te quiero ver es a ti. Haz caso de lo que te dije en la oreja, que le digas a Sofía que no sirve de nada que estemos así y que la quiero mucho. Espérame en el cielo", concluyó la invitada.

Aluvión de reacciones en redes sociales al surrealista momento en '¡De viernes!'

Este momento protagonizado por Maite Galdeano y la médium canina generó infinidad de reacciones en X. Algunos usuarios tildaban de "vergüenza ajena" lo sucedido en el plató de '¡De viernes!', mientras que otros no tenían palabras para calificarlo.

No sabemos a vosotros, pero el nivel de vergüenza ajena que nos produce la medium de animales y Maite Galdeano en #DeViernes es de nivel supino… Cuando no podían caer más bajo… lo logran sin despeinarse… Esto es @deviernestv esto es @telecincoes 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/wUEoKOS6in — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) May 8, 2026

Mira que me gustan los animales, pero esto de Maite Galdeano me tiene...#DeViernes pic.twitter.com/WPXIA31T1y — LikesyEntretenimiento (@entretuslikes) May 8, 2026

esto es tan TV de los 90s (comentario despectivo) https://t.co/za2Ifsx0Md — ☂️ (@oleemequivocao) May 8, 2026

Madre de mi vida https://t.co/qhaywsaNft — Alba Medina (@albammmedina) May 8, 2026

Cómo está De Viernes. Luego los malos eran los de Sálvame #DeViernes https://t.co/xnl6KoCDlA — stanqueens (@malabichas) May 8, 2026

es obsceno

y ofensivo, son todos unos mierdas...lamaite incluida porque se presta a esta mamarrachada

han puesto el nombre de la medium? a ver si va a ser la misma que el perro con el habla milei — Kaytxar (@Kaytxar) May 8, 2026

Esto es lo mas cutre que se ha visto en tv @deviernes @mediasetcom , como van a ir bien las audiencias — Susi (@Susixkn0) May 8, 2026

Esto es vergonzoso y mentira..no tendrán pesadillas cuando se van a dormir?... bueno Santi Acosta le rezará a Julián Muñoz..le dirá dame fuerzas para seguir tocando los webos a España referente de mi vida por tu saber hacer en el ayuntamiento de Marbella...este es el nivel.... — Candida Gonzalez Gonzalez (@gon25852) May 8, 2026

Simplemente lamentable lo de #DeViernes con Maite galdeano ya no respetan ni a los perros — alcalaino enfurecido (@alcalainoharto) May 8, 2026

#DeViernes independientemente del circo q quieren hacer con la muerte de la perrita de Maite Galdeano, me parece de ser una hija de la gran put4 reírse del sufrimiento ajeno. Lydia Lozano, eres y siempre fuiste una gran basura como persona, pero Charlie y tú ya lo estáis pagando — Villano de Piaget 💣🪬🔮🖤💥🏳️‍🌈💪😈 (@_MartJai_) May 8, 2026

#deviernes en serio que va a llevar el programa a un medium para hablar con el perro fallecido de Maite galdeano? pic.twitter.com/av2uUG2Me8 — alcalaino enfurecido (@alcalainoharto) May 8, 2026