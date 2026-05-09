Incredulidad absoluta por lo que se captó con Maite Galdeano en 'De Viernes': "Vergüenza ajena"

Maite Galdeano atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que hace unos días se tenía que despedir de su perrita Tila. Ella misma comunicó el fallecimiento de la mascota a todos sus seguidores de Instagram, y lo hizo compartiendo unas fotografías con un desgarrador mensaje: "Me quiero ir con ella".
Este 8 de mayo, la madre de Sofía Suescun se sentaba en el plató de '¡De viernes!', donde tenía la oportunidad de comunicarse con su perrita desde el más allá a través de una médium canina. Esta ha contactado con Tila para responder a todas las preguntas de Maite Galdeano. Un surrealista momento que ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, desde la incredulidad hasta la indignación.
Pero antes de ese momento, la exconcursante de 'Gran Hermano' se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras este duro golpe. La de Pamplona ha confesado que esperaba que su hija la llamase tras el fallecimiento de Tila, algo que no ha sucedido. "Me acuerdo muchísimo de ella, me gustaría que me llamase. Soy su madre, la he parido", ha asegurado Maite Galdeano, antes de vivir en directo el emotivo funeral de su perrita con altar cubierto de sus objetos preferidos.
Maite Galdeano contacta con su perrita fallecida a través de una médium canina
Era en ese momento cuando la médium ha desvelado las principales respuestas que le ha dado Tila a las preguntas de Maite. Según la médium, Tila le ha dicho que "salga del bucle del dolor, el que tiene por el fallecimiento y del bucle por la ausencia de su hija". Precisamente sobre este tema, la mascota le ha dicho a la médium que Maite tiene que darle espacio a Sofía: "Las cosas se van a arreglar, pero con paciencia".
Por otro lado, también ha respondido a la petición de la madre de Sofía y Cristian a su perrita, a la que ha pedido que se comunique con su hija. Ante esto, la médium canina ha comunicado la respuesta de Tila: "Ha dicho que sí, que va a visitar a Sofía en sueños y que le va a decir que se arreglen". Para terminar, con las cenizas de su perrita, Maite Galdeano le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida.
"Te quiero un montón, has sido mi perrita preferida y nunca te voy a olvidar. Déjame unos años en la tierra y cuando yo suba al cielo, la primera que te quiero ver es a ti. Haz caso de lo que te dije en la oreja, que le digas a Sofía que no sirve de nada que estemos así y que la quiero mucho. Espérame en el cielo", concluyó la invitada.
Aluvión de reacciones en redes sociales al surrealista momento en '¡De viernes!'
Este momento protagonizado por Maite Galdeano y la médium canina generó infinidad de reacciones en X. Algunos usuarios tildaban de "vergüenza ajena" lo sucedido en el plató de '¡De viernes!', mientras que otros no tenían palabras para calificarlo.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.