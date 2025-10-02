La determinación de Sofía Suescun tras lo que hizo 'De Viernes' con Maite Galdeano y Cristian: "Me engañaron"

Sofía Suescun ha roto su silencio sobre la última aparición de su madre Maite Galdeano y su hermano Cristian en televisión, hace casi una semana en '¡De Viernes!'. Madre e hijo protagonizaron una reconciliación en directo, con abrazo incluido, que, para muchos, no es más que un montaje.

Casi siete días ha tardado la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' en reaccionar a este momento. Y, una vez más, ha puesto de manifiesto su deseo de alejarse de ellos. La influencer ha compartido un texto en su perfil de Instagram, donde se ha sincerado con todos sus seguidores, con los que se ha abierto en canal sobre sus sentimientos tras ver cómo su hermano se ha posicionado del lado de su madre.

Lo que más le ha dolido, son los ataques que ambos han lanzado contra su novio, Kiko Jiménez, al que acusan de ser el culpable de la ruptura de la familia. "Tengo 29 años y no me avergüenza admitir que: Me engañaron cuando me dijeron que la familia es lo primero. La familia que vale es la que te impulsa, te apoya y te deja ser libre. Si no te aceptan cómo eres, no tienes por qué cargar con su chantaje emocional", ha arrancado diciendo Sofía Suescun.

En un vídeo en el que la joven hace un repaso de las cosas que le gustaría cambiar, deja claro su deseo de seguir poniendo distancia con su madre y su hermano. "Aléjate de cualquier círculo que corte tu libertad. Hay personas ahí fuera dispuestas a darte amor verdadero, sin necesidad de llevar tu sangre", ha dicho. Aunque no da nombres, todos han interpretado que se está refiriendo a Maite Galdeano y a Cristian Suescun.

La decisión de Sofía Suescun tras la reconciliación televisiva de Maite y Cristian

Pero ha ido más allá, y también ha manifestado su determinación de rodearse de sus animales, aquellos que saben que no la van a fallar: "Prefiero rodearme de mis animales que de gente que solo está por cumplir o aparentar. Ellos me dan paz, compañía y amor real". No es la primera vez que Sofía Suescun expresa su amor por sus perros, a los que está muy unida y en los que se ha apoyado en los malos momentos, como los que ha vivido en este último año.

La influencer reconoce que "me gustaría retirarme en un lugar donde nadie me conociera. Rodeada de lo único que me hace feliz: los animales y la naturaleza". Y confiesa que "soy una persona altamente sensible. Cuando voy a lugares con ruido y demasiada gente, me agobio, me da ansiedad, quiero huir".

"Estoy harta de vivir de lo que se espera de mí. Valoro más que nada mi libertad, mi paz interior y mi esencia. He aprendido a vivir el presente sin anclarme en el pasado. Sin ahogarme en el futuro. Aquí y ahora. Y si a alguien le incomoda… No pasa nada. Porque al final, mi vida es mía", concluye Sofía Suescun. Una declaración de intenciones tras ver el paripé de su madre y su hermano en televisión con el que deja claro que no la van a hundir.