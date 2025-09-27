Maite Galdeano va un paso más lejos con lo que señala por primera vez de Kiko Jiménez en 'De Viernes'

Tras meses distanciados, Maite Galdeano y su hijo Cristian Suescun han hecho las paces. La relación entre ambos nunca ha sido buena. Sin embargo, ahora han decidido unir sus fuerzas en su reencuentro en 'De Viernes' después de 14 meses, ya que tienen un objetivo común: hundir a Kiko Jiménez, su yerno y cuñado respectivamente.

La ruptura entre la familia Suescun Galdeano se producía en agosto del 2024, cuando Sofía echó a su madre de la que casa en la que compartían en Madrid. Desde entonces, Maite Galdeano se ha dedicado a ir de plató en plató y a utilizar sus redes sociales para arremeter contra el novio de su hija, al que acusaba de ser el culpable de separarlas.

En un primer momento, Cristian Suescun se puso del lado de su hermana y su cuñado. Sin embargo, más de un año después, las tornas han cambiado y el exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido posicionarse junto a su madre, con quien se han reencontrado públicamente en el programa '¡De Viernes!'. Pero, ¿qué ha pasado entre los hermanos para haber llevado a esta situación?

Al igual que Maite Galdeano, su hijo también le ha echado la culpa de todo a Kiko Jiménez: "En un año se ha coronado mi hermana conmigo. Y todo gracias al señor Francisco Jiménez. Siento pena por mi hermana porque está totalmente absorbida por un señor que hace con ella lo que quiere. Ojalá se dé cuenta de todo lo que esté haciendo y rectifique".

Maite Galdeano y Cristian Suescun tachan a Kiko de "malo y embaucador"

Cristian Suescun y Maite Galdeano en su reencuentro en 'De Viernes'

"Estoy totalmente arrepentido de esa conspiración para echar a mi madre de casa. Hablaba con mi madre pero Kiko la grababa, todo guionizado por él. Hasta el discurso de mi hermana que vino aquí a '¡De viernes!'", aseguró Cristian, dejando claro que todo estaría guionizado por su cuñado. Pero el joven ha ido más allá en sus ataques contra Kiko Jiménez.

El exuperviviente pide a su hermana que les escuche sobre estas advertencias que le están haciendo sobre su novio: "La frase que dijo aquí de que 'para que me quieras así prefiero que no me quieras', se lo dijo él porque yo estaba presente. A este señor la primera vez que vine a defender a mi hermana la trató de la peor de España. Me dio a mí también un rapapolvo".

Durante su entrevista en el programa de Telecinco, Maite Galdeano y Cristian Suescun han definido a Kiko como "muy malo, una pasada", y de "embaucador", "mentiroso" y "narcisista". Además, la navarra explica que no puede ponerse en contacto con su hija porque "el teléfono no lo coge ni ella porque tiene de gestor al otro, llama mi familia y los cuelga. De momento la callada por respuesta".

El distanciamiento de los hermanos tuvo lugar tras el ingreso hospitalario de Cristian en julio de 2025. En aquel momento, él no recibió ni siquiera una llamada de Sofía. Tan solo su madre, con la que en aquel momento no tenía relación, se puso en contacto con él para conocer su estado de salud.