'Tardear' da un giro radical a la historia de Kiko Jiménez y Sofía Suescun con estos tres bombazos

'Tardear' arrancaba este lunes con Verónica Dulanto advirtiendo que tenía varias exclusivas relacionadas con la relación de Sofía Suescun y el influencer Juan Faro y cómo se enteró Kiko Jiménez de la supuesta infidelidad de su pareja. Unas exclusivas que podrían dar un giro a toda la historia.

Para empezar, Verónica Dulanto revelaba el motivo por el que Sofía Suescun y Juan Faro rompieron el affaire que mantuvieron durante un tiempo. "Ellos se conocen por redes sociales, Sofía empieza a hablar con Juan Faro, ella se ilusiona hasta el punto de querer algo más con él. Juan no le promete nada, Sofía tiene pareja, por lo cual no se cierra a conocerla, pero sería importante que Sofía cerrase esa relación para poder iniciar otra con él. Los dos están en momentos vitales diferentes, Juan no puede prometer una relación de larga duración con Sofía y ella no da ese paso", explicaba la presentadora.

Mucho se ha hablado en estas últimas semanas sobre el motivo por el que Sofía y Juan Faro no se seguían en redes sociales. Fue el influencer quién en su momento aseguró que la realidad no es que no se siguieran sino que él tenía bloqueada a Sofía.

Pues ahora ha sido Verónica Dulanto quién ha dado más información sobre ese bloqueo. "La relación continúa y hay dos momentos importantes que hacen que Juan Faro bloqueé a Sofía: una discusión por celos de Sofía hacia Juan y el otro motivo es porque empieza a sonar que esto va a saltar a los medios. Tienen una discusión gordísima entre los dos y Juan decide bloquear a Sofía", proseguía relatando la presentadora.

Pero era después cuando Verónica Dulanto anunciaba el que es sin duda el bombazo de toda esta historia y que da un giro a todo lo que se había dicho hasta ahora. Y es que según la presentadora de 'Tardear' fue el propio Juan Faro el que avisó a Kiko Jiménez de la relación que había mantenido con Sofía Suescun y por tanto de que la reina de los realitys le había puesto los cuernos con él.

"En ese momento, es Juan Faro el que le comunica a Kiko, a través de mensajes y de pruebas, qué es lo que está ocurriendo en esta relación entre ambos. Kiko no da crédito, eso hace estallar la relación por los aires en ese momento, hay unos días muy complicados entre Kiko y Sofía, incluso él abandona el hogar familiar y el resultado es el que tenemos a día de hoy", terminaba de contar la presentadora de 'Tardear'.