El nuevo varapalo de Sofía Suescun y Kiko Jiménez tras cancelar su vuelo en pleno huracán por su infidelidad

Una mala noticia se puede convertir en buena enseguida. Y sino que se lo digan a Sofía Suescun. La influencer ha puesto fin a los rumores sobre una supuesta crisis con Kiko Jiménez anunciando este miércoles que se iba de viaje con él a Tailandia. En primer lugar, publicó una fotografía desde el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez preguntando a sus seguidores dónde creen que iba.

Ya el jueves, 21 de agosto, Sofía Suescun desveló, muy feliz, el destino: "¡Qué ilusión! Es mi primera vez en Tailandia. Y me muero de ganas. Es uno de mis pendientes". Un viaje que iba a hacer en colaboración con la web Huakai.com. Poco después, todo a través de sus storys de Instagram, mostró una tarjeta que les habían enviado desde dicha web.

"Qué monis", escribió la joven junto a la carta, que decía lo siguiente: "Hola, Sofía y Kiko. ¡Qué alegría que os unáis a la aventura de Huakai por Tailandia! Estamos deseando conoceros y compartir con vosotros este viaje increíble. Preparaos para una experiencia llena de risas, buena comida y paisajes alucinantes. ¡Os dejamos unos regalitos que os serán útiles! Un abrazo".

El motivo por el que Sofía Suescun y Kiko Jiménez no han podido viajar a Tailandia

Sin embargo, finalmente el vuelo no se pudo realizar. Y por un motivo de peso. Tras otra story de ella comiendo en el aeropuerto, esperando para el embarque, Sofía Suescun informaba a todos sus seguidores de lo sucedido: "Malas noticias o quizás las mejores de mi vida", empezaba diciendo, antes de compartir que "después de varios retrasos inspeccionando el avión que íbamos a coger han decidido cancelar el vuelo por riesgo de accidente".

Entre los mensajes privados que recibió, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' quiso compartir uno muy significativo. "Buenas noticias Sofía! Ayer se cumplieron 17 años del accidente de Spanair. Ojalá ellos hubieran tenido esa oportunidad", le decía una seguidora, acordándose de la tragedia que sacudió a España hace 17 años.

Fue el 20 de agosto de 2008, cuando el vuelo JK5022 de Spainar que hacía la ruta Madrid-Gran Canaria, se estrelló en el aeropuerto de Barajas segundos después de despegar. Dejó 154 víctimas mortales y 18 heridos. Según las investigaciones posteriores, el accidente se debió a una sucesión de fallos técnicos y humanos. Por un lado, la tripulación se olvidó de desplegar los flats y slats, que sirven para que el avión se mantenga en el aire. Además, los sistemas de alerta que avisan de posibles fallos nunca llegaron a sonar.