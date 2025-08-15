Sofía Suescun y Kiko Jiménez toman una determinación urgente tras los rumores de infidelidad con Juan Faro

No están siendo semanas fáciles para Sofía Suescun y Kiko Jiménez, pues cada día que pasa surgen nuevas informaciones que ponen en la cuerda floja su futuro como pareja. Si bien todos los ojos estaban puestos en las supuestas infidelidades del televisivo, el supuesto idilio de la influencer con Juan Faro ha dado otra dimensión al debate en los programas de Telecinco. Precisamente desde 'Fiesta', Omar Suárez ha destapado la decisión de urgencia de la pareja tras esta última noticia.

Desde el pasado miércoles, cuando Lecturas aireó la supuesta infidelidad de la ganadora de 'Supervivientes' dando un giro de 180 grados al drama mediático que atravesaba su relación, la pareja no ha vuelto a ser vista en público. Y es que, los colaboradores de los diversos espacios de Telecinco que han abordado esta crisis aseguran que esta información habría destrozado la relación por completo.

Sin embargo, no ha sido hasta este viernes en 'Fiesta' cuando Omar Suárez ha arrojado luz en todo el misterio que envuelve al estado actual de la relación desvelando la urgente decisión que Sofía Suescun y Kiko Jiménez han tomado tras esta nueva polémica. "Desde este momento dejan España. Es una decisión meditada y que puede ocurrir en los próximos días. Ponen tierra de por medio y lo que sabemos es que se van juntos", ha asegurado el periodista.

Omar Suárez destapa en 'Fiesta' los planes de Kiko Jiménez y Sofía Suescun en plena crisis

Una información que Kike Calleja ya avanzó días antes de que se destapase la supuesta infidelidad de la televisiva con Juan Faro. "Me dicen que han tomado la decisión de marcharse unos días de vacaciones, además a un sitio muy lejos durante una buena temporada", avanzó el periodista desde 'Vamos a ver' el pasado lunes, cuando Kiko Jiménez guardaba silencio ante las acusaciones de Maite Galdeano y Cristian Suescun.

Un momento en el que Sofía Suescun lanzó un comunicado en el que dejó más que clara su posición ante los rumores y las acusaciones de su familia, dejando también una frase que, tras las recientes informaciones, podría tener un importante trasfondo. "Tu capacidad de perdón es impresionante y me enseña cada día lo fuerte que es nuestro amor", escribió la influencer, tal vez haciendo referencia a cómo la pareja ha superado obstáculos como esa supuesta infidelidad.

A su vez, desde 'Fiesta' también han desgranado cómo habría surgido ese supuesto romance entre la televisiva y el creador de contenido, que se ha limitado a no afirmar ni desmentir nada. "A mí me hablan de que a finales de mayo, empieza el tonteo entre Juan y Sofía. Que ahí sucede algo, por lo que Sofía se queda muy pillada. Se lo confiesa a una persona muy de su confianza y esa persona la traiciona", ha asegurado Marisa Martín Blázquez.