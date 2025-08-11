La despedida de Terelu Campos en 'Fiesta' que da una pista sobre el futuro del programa en Telecinco

Este domingo, Terelu Campos volvió a ponerse al frente de "Aires de fiesta", la sección que ha estrenado 'Fiesta' este verano en el que se hace un repaso a algunas de las figuras más importantes de nuestro país y a nivel internacional y que recupera el espíritu de '¡Qué tiempo tan feliz!'.

'Fiesta' repasó este domingo la vida y la carrera de Manolo Escobar junto a algunos de sus colaboradores y la participación de Vanessa García Marx, su hija, y quién compartiera escenario con el cantante, Charo Reina. Un programa que este domingo anotó un 8% de cuota y 606.000 espectadores hasta las 20:00 horas pues este domingo el programa volvió a reducir su duración para dejar hueco a la emisión de 'Agárrate al sillón'.

Pese a que los datos de 'Fiesta' no son buenos, Mediaset mantiene su confianza en el magacín, que seguirá en la cadena la próxima temporada, después de que otro formato como 'Tardear' haya sido cancelado para apostar por un nuevo magacín vespertino presentado por Joaquín Prat y que mantendrá a Unicorn Content como productora.

De hecho, esta semana 'Fiesta' contará con tres entregas semanales en Telecinco pues el espacio que presentan César Muñoz y Álex Blanquer en su primera parte y Terelu Campos con "Aires de fiesta" ocupará el hueco de 'Tardear' y de 'El diario de verano' el próximo viernes 15de agosto con motivo del festivo nacional por el día de la Asunción de la Virgen.

Así, lo dejó claro Terelu Campos al despedir el programa de este domingo. "Muchísimas gracias a todos. Terminamos el viaje de hoy, pero el próximo sábado volvemos. Perdón, el próximo viernes que es fiesta, el día de las vírgenes. Volvemos con más 'Fiesta' y con más Aires de fiesta", recalcaba la presentadora.

De esta manera, como es habitual en festivo, Telecinco dará descanso a su parrilla habitual y ofrecerá una nueva entrega de 'Fiesta'. La incógnita por el momento es si acabará a las 21:00 horas o la cadena apostará por mantener 'Agárrate al sillón' en emisión.