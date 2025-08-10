Terelu Campos no puede seguir en 'Fiesta' por un duro momento en directo: "Sabía que iba a ocurrir"

Terelu Campos vivió un complicado momento durante su sección de 'Fiesta' este sábado al terminar entre lágrimas mientras interpretaban una canción de Rocío Dúrcal. 'Aires de fiesta', la sección de la malagueña en el espacio de Telecinco durante este verano, homenajeaba este fin de semana a la intérprete, y durante 'Amor eterno', la presentadora no pudo evitar derrumbarse al recordar a su madre.

La hija de María Teresa Campos ha formado equipo con César Muñoz y Álex Blanquer este verano para tomar las riendas de 'Fiesta' durante la ausencia de Emma García. En el caso de la malagueña, ha recuperado el espíritu de 'Qué tiempo tan feliz', el espacio que solía conducir su madre en Telecinco, para rendir homenaje a distintas figuras cada fin de semana, y este sábado fue el turno de Rocío Dúrcal.

Terelu Campos rompe a llorar al recordar a su madre en 'Fiesta' con una canción

Con lo que Terelu Campos no contaba era con que una de las versiones de Guillermo Martín y Mercedes Durán iba a sumirla en lágrimas sin poder contenerse ante las cámaras. Los cantantes se arrancaron por un popurrí que pasó por 'La gata bajo la lluvia' hasta llegar a 'Amor eterno', canción en la que la conductora de 'Aires de fiesta' terminó derrumbándose junto a los intérpretes.

Terelu Campos en 'Fiesta'

"Sabía que me iba a ocurrir", lamentó la hermana de Carmen Borrego, que explicaría entonces a sus compañeros y al público el motivo de su repentino llanto. "Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que hasta fue la que elegimos para su funeral, es muy emocionante y muy duro para mí escuchar esta canción", explicó visiblemente afectada la comunicadora.

Sin embargo, las lágrimas quedaron atrás en la emisión de este sábado rápidamente con la sorpresa que Carmen Borrego había preparado para su hermana tras la oleada de críticas que recibió por su portada en bañador. La hermana de Terelu Campos ejerció de "paparazzi" y mostró a golpe de exclusiva imágenes de la malagueña en la playa al natural.

"Ahí acabo de salir del agua, te lo puedo asegurar", comentaba la presentadora mientras César Muñoz alababa las fotografías por mostrar a su compañera "más natural que nunca" frente a las acusaciones de retoques en su posado veraniego para Lecturas. "Estáis las dos en vuestro mejor momento, el paso por 'Supervivientes' te ha venido muy bien", añadió Marisa Martín Blázquez.