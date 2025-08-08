Mediaset da un tijeretazo a 'Fiesta' este domingo y altera la emisión de la sección de Terelu Campos

El último fin de semana de julio, Terelu Campos se incorporó a 'Fiesta' para sustituir, junto a César Muñoz y Álex Blanquer, a Emma García durante sus vacaciones de verano. La hermana de Carmen Borrego capitanea 'Aires de fiesta', una sección nostálgica que recuerda mucho al programa '¡Qué tiempo tan feliz!' que presentó su madre, María Teresa Campos, en Telecinco entre los años 2009 y 2017.

Esta sección se emite en el tramo final del programa, y en ella se recuerda a figuras importantes del panorama artístico nacional e internacional. Sin embargo, este domingo, y por segunda semana consecutiva, Terelu Campos sufrirá un cambio en su horario habitual. En su lugar, Telecinco ha decidido emitir una nueva entrega de 'Agárrate al sillón', debido al récord que batió el concurso el pasado domingo.

No obstante, este ajuste en la programación no supondrá que Terelu Campos se quede sin su sección. Según ha verificado El Televisero, 'Aires de fiesta' se ofrecerá el próximo domingo en un horario más temprano y ocupará el tramo de 18:45 a 20:00 horas en la emisión de 'Fiesta'.

Así, la cadena ha decidido que este domingo 10 de agosto 'Fiesta' acabe a las 20:00 horas y que su lugar, de 20:00 a 21:00, lo ocupe el concurso presentado por Eugeni Alemany. De esta forma, repite la jugada de la semana pasada y que resultó ser todo un éxito. El programa hizo un 10,3% de cuota de pantalla, siendo así la primera entrega del concurso que alcanzaba el doble dígito, a excepción de su estreno, que fue en prime time y alcanzó un 12,1% de share.

Por el contrario, 'Fiesta' no consigue levantar cabeza tras la marcha de Emma García y el fichaje sorpresa de Terelu Campos. El pasado domingo, de hecho, anotó un pobre 8,4% de share con 660.000 espectadores. Mientras que el día anterior, el sábado, se alzó con un 9,4% y 665.000 fieles. De ahí que Telecinco haya decidido repetir la estrategia de la pasada semana y finalizar antes el magacín para dar paso al concurso.

Con este movimiento, Terelu Campos seguirá las tardes del sábado y del domingo como una de las presentadoras de la versión veraniega de 'Fiesta' fue anunciado a bombo y platillo. A lo largo de las entregas emitidas hasta ahora, 'Aires de fiesta' ha repasado la vida y la trayectoria de artistas de la talla de Rocío, Isabel Pantoja o Julio Iglesias. Al igual que en su día hizo '¡Qué tiempo tan feliz!', la sección está amenizada con las voces de los extriunfitos Mercedes Durán y Guillermo Martín, quienes entonan los temas más emblemáticos de estos artistas.