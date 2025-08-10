Iker Casillas paraliza el directo de 'Fiesta' con un comunicado en Telecinco: "Muy triste que estés haciendo esto"

Iker Casillas vuelve a estar en el ojo del huracán, y no precisamente por su actividad deportiva. Después de haber sido pillado en Colombia intimando con una 'nueva amiga', la actriz y cantante Sandra Madoc ha visitado el plató de 'Fiesta' este sábado, 9 de agosto, para destapar los mensajes que se ha intercambiado con el ex portero.

Según explicó Sandra en el programa de Telecinco conoció a Iker Casillas en un local, y, poco después, él empezó a darle likes en Instagram. Los primeros mensajes que se intercambiaron a través de las redes sociales fueron "muy agradables", reconoce la actriz. Sin embargo, hubo un cambio de actitud en él a medida que fueron pasando los días.

"A medida que va avanzando la cosa, a lo mejor se va volviendo, pues un poco más picante, que yo hasta cierto punto lo normalizo", reconoce. Ante estas palabras, Amor Romeira, colaboradora de 'Fiesta', no ha dudado en interrumpirla para trasmitir un mensaje que le acababa de llegar del exfutbolista: "Yo tengo contacto con Iker Casillas y entonces le he preguntado por Sandra y me acaba de decir que la historia no es tal como la cuenta Sandra. Voy a leer textual".

Iker Casillas niega la versión de Sandra en 'Fiesta'

La actriz y cantante Sandra Madoc en 'Fiesta' (Telecinco)

Acto seguido, la canaria procedió a leer el mensaje que acababa de recibir: "Sandra me escribió, me buscó ella. Coincidió conmigo en un sitio de Chueca que yo voy de vez en cuando con mis amiguetes. Pero vamos, que no la he visto en mi vida. Pero que te manda recuerdos y que si estás ahí para contar lo que habéis hablado, lo que fuera, que te manda un beso, pero que es muy triste que estés haciendo esto cuando él es soltero, no tiene nada con nadie".

Tras esto, Sandra ha defendido su versión de los hechos: "Yo no estoy diciendo que él me escribiera a mí, yo te digo que los primeros likes sí que me los dio él a mí. No tengo ningún problema en admitirlo, le escribí, pero inicialmente fue él que me empezó a dar likes en diferentes días y a mí eso me llamó la atención, porque a mí es un chico que tengo que admitir, que me parece súper atractivo y es un chico por el que yo tengo admiración y eso no te lo voy a negar".

Haciendo oídos sordos al mensaje de Iker Casillas, la invitada continuó explicando cómo ocurrió todo. Según cuenta, las cosas se pusieron picantes. Sin embargo, hubo algo que le sentó bastante mal: "Yo nunca reniego de la identidad de género que tengo, vale, es algo muy importante. A mí hay algo que ya me ha pasado con anterioridad, que es la pregunta: '¿Pero tú eres mujer?'. Yo creo que es más que evidente que soy una mujer".

Visiblemente afectada al recordar esa frase, Sandra reconoce que "la pregunta no me sentó bien. Le dije que sí, que evidentemente. No hay más que verme. No era la primera vez que me lo preguntaba. Y yo a partir de ahí dejé de hablar, porque a mí, la intención es que a mí me hubiese gustado conocerle en su momento. Sí que es verdad que me ha dolido", sentencia, entre lágrimas.