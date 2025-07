Iker Casillas paraliza la emisión de 'Tardear' para frenar lo que han propagado: "No dais ni una"

Iker Casillas vuelve a estar en la diana de la crónica rosa por sus relaciones. En las últimas horas, Tardear' y varios medios han apuntado a que el ex futbolista ha disfrutado de unos días de vacaciones en Colombia con una nueva amiga, a la que Informalia ha llamado "la Pantoja de Colombia".

Este martes 22 de julio, Leticia Requejo daba una información en exclusiva sobre las vacaciones de Iker Casillas. La colaboradora de 'Tardear' aseguraba que el ex futbolista también tendría otra amiga especial española a la que ha llamado "E". "Me ha escrito esta mañana esta chica y dice que alucina que tenga tanta información y que si me la ha pasado Iker", empezaba diciendo la colaboradora.

Tras ello, Requejo explicaba que esta chica le había dicho que iba a contrastar la información con el propio Iker y que por tanto esta chica y el que fuera capitán de la Selección Española y del Real Madrid siguen teniendo relación. "Le ha dicho que el propio Iker quería hablar conmigo y me he puesto hasta nerviosa y que Iker está enfadado por todo lo que está saliendo", aclaraba.

Asimismo, Leticia Requejo seguía contando que Iker Casillas se había puesto en contacto con ella con varios mensajes y audios. "Me dice que se va de viaje como con cualquier persona y que se va con amigos y amigas porque lo que no va a irse es con cuatro mapaches y seis koalas. Esto es de ser un grande de España", comentaba la colaboradora antes de que Belén Rodríguez dejara claro que Iker puede tener todas las relaciones que quiera porque está soltera.

Tras cambiar de asunto, Iker Casillas paralizaba 'Tardear' al enviar un mensaje en directo a Leticia Requejo para desmentir todo lo que se estaba diciendo de él en el programa. "Me da pena interrumpir pero no me para de escribir Iker Casillas y lo mejor es ser fiel a su verdad y os voy a leer textualmente", aseveraba la periodista. "¿Tú estás segura de que es Iker Casillas no?", le cuestionaba Belén Rodríguez. "Mira Belén soy puberta pero no soy una pringada", le contestaba Leticia.

Iker Casillas desmiente lo emitido en 'Tardear': "Os pido que me dejéis en paz"

"Me dice que está absolutamente harto, yo no quiero ser parte de esto ni de la farándula, solo os pido que me dejéis en paz, estoy soltero, hago lo que me de la gana, a ver si entendemos las cosas. Me habéis sacado veintiséis mujeres desde que me separé y no habéis dado ni una", leía Leticia Requejo. "Yo no sé si Iker nos está viendo pero le tenemos que agradecer que nos hable en directo porque entonces está negando a la chica esta española", apostillaba Verónica Dulanto.

"Por todo el cariño que le tengo yo, y supongo que toda España, a Iker, Iker tú estás soltero y a nosotros nos va un salseo que no sabes cuánto. ¿Cómo hacemos que conviva tu soltería con nuestras ansias de salseo?", comentaba con sorna Frank Blanco antes de que Leticia Requejo aclarar que Iker ya ha vuelto de Colombia y alguien le estaría trasladando todo lo que se está diciendo de él.