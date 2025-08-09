Maite Galdeano se pronuncia en 'Fiesta' sobre Cristian Suescun y Kiko Jiménez: "Hay muchísimo de lo que hablar"

Un año después de que estallase la guerra en la familia Suescun, las cosas entre ellos están peor que nunca. No solamente Maite Galdeano sigue sin hablarse con su hija, Sofía Suescun, sino que, además, ahora esta ha roto también su relación con su hermano Cristian, con el que hasta hace poco se llevaba muy bien.

Maite Galdeano lo tiene claro: el culpable de todo es su yerno, Kiko Jiménez. Este sábado, 9 de agosto, la exconcursante de 'GH 16' ha sido pillada por una reportera de 'Fiesta' dándose un chapuzón en la playa de San Pedro de Pinatar (Murcia) y, aunque en un principio no quería hablar con el programa, finalmente ha sacado la lengua a pasear. Entre otras cosas, ha desvelado en qué punto está la relación con sus hijos, Cristian y Sofía.

"Hay que vivir la vida, que son dos días", ha dicho la navarra ante las cámaras del programa cuando la reportera le ha preguntado cómo se encuentra. Además, ha reconocido que no ha estado pendiente de las últimas polémicas que han surgido en su familia, como las graves acusaciones que Cristian Suescun vertió sobre el novio de su hermana, Kiko Jiménez, y que ha obligado a este a tomar medidas legales.

Maite Galdeano sale en defensa de su hijo Cristian

Desde el plató de 'Fiesta' han preguntado a Maite Galdeano por estas acusaciones que el exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho sobre su cuñado en los últimos días. Unas declaraciones que ella no considera tan graves: "¿Acusaciones? Son verdades. Con lo bueno que es… no tiene maldad", aseguraba la navarra, saliendo en defensa de su primogénito. Pero, lejos de quedarse ahí, aprovechaba la ocasión para lanzarle un dardo a Kiko: "Hay muchísimo de lo que hablar".

Evitando pronunciar su nombre, insistía en sus ataques contra su yerno: "No hay más que ver el modus operandi de las personas que acaparan". De esta forma deja claro que sigue manteniendo la misma opinión que hace un año sobre el novio de Sofía. Además, Maite Galdeano ha querido aclarar que ella nunca ha criticado a su hija, y que la echa mucho de menos: "No me he pronunciado para nada, no he hablado de mi hija. Son cuentas falsas que se camuflan de comentadores para decir que he hablado y no es verdad".

A la pregunta de los colaboradores de 'Fiesta' sobre si echa de menos a Sofía, Maite se ha puesto algo nostálgica: "Cómo no voy a echar de menos a mi hija. A diario, como cuando estaba embarazada". Eso sí, reconoce que no se ha puesto en contacto con ella porque la tiene bloqueada: "No tergiverséis las cosas. No quiero agobiar a nadie".

Maite reconoce que le gustaría retomar la relación con Sofía

Sobre la relación actual con su hijo, Maite Galdeano ha explicado que Cristian está "desconectado" y "no coge el teléfono a nadie". "No hay periodista con el que no haya hablado", le han recordado desde el plató de 'Fiesta', haciendo referencia a las múltiples declaraciones que ha concedido el joven a diversos medios.

Desde el plató han invitado a Maite a visitar el programa para hablar del tema con más calma. Algo que ella no ha declinado, tirando de ironía: "Ya veremos. A ver cómo tengo la agenda". Por último, antes de despedirse, ha afirmado que hablará "cuando lo vea oportuno".

"¿Te gustaría retomar la relación con Sofía?", le ha preguntado la presentadora del magacín vespertino. "A ti que te parece. Ya has dado la respuesta", ha contestado la madre de Sofía Suescun, quien, acto seguido, ha mostrado un tatuaje relacionado con su hija, antes de sentenciar: "A muerte con ella".