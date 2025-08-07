Maite Galdeano va más lejos que nunca con lo que llega a señalar de Kiko Jiménez y su madre en 'Tardear'

Un año después de que la excelente relación que mantenían Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, saltara por los aires, la familia vuelve a estar en el ojo del huracán. Ahora por la ruptura entre Sofía y su hermano Cristian, quienes siempre se habían llevado muy bien. La navarra tiene claro quién es el culpable de todo este drama familiar: Kiko Jiménez.

El origen de esta nueva polémica fue el ingreso hospitalario de Cristian Suescun. Tal y como compartió en su perfil de Instagram, estaba a la espera de los resultados de unas pruebas tras haberle encontrado "algo raro" en el estómago. Ni durante ni después de este ingreso, el exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido ni siquiera una llamada de su hermana, lo que ha destapado la mala relación entre ellos.

En medio de todo este embrollo, la madre de Kiko Jiménez ha entrado de lleno en la guerra de los Suescun-Galdeano, saliendo en defensa de Sofía. "Amo a mi nuera porque es el amor de mi hijo y mi hijo es el amor de mi vida. Y no solo es mi nuera, también es mi hija", publicó Carmina en sus redes sociales. Un mensaje al que no ha tardado en contestar Maite Galdeano. Lo ha hecho este miércoles 6 de agosto en declaraciones a 'Tardear'.

"¿Quién es ella para dar ejemplo? (A Kiko) Lo ha criado un abuelo porque la madre sentía que no podía. Que Dios la ampare", aseguró la exconcursante de 'Gran Hermano 16' en el magacín vespertino de Telecinco. Aunque la mayor víctima de su encendido arranque fue, una vez más, Kiko Jiménez, al que acusa de haber separado a su familia.

Maite Galdeano dispara conta Kiko Jiménez: "Habla de tu padre"

"Es lo único que esta persona sabe hacer desde que nació: mentir y destrozar familias", afirmó, muy afectada, Maite Galdeano. Entre gritos, lanzó duros ataques a su yerno: "¡Ya vale! ¿Tú que clase de padre tienes? Habla de tu padre. No te tengo ningún miedo. Yo me he apartado, chaval, ¿qué más quieres? ¡Mentiroso!". Acto seguido, hacía un ruego desesperado a su hija: "Que abra los ojos, que lo ve todo el mundo, menos ella".

"El bolso que llevas colgando es el que te hace pensar de otra manera, es el que te ha hecho tirar a tu madre de casa. No puedo seguir más callada, quiero hablar. Yo quiero a mis hijos, que te has encargado tú de separaros, ¡malo! ¿Al psicólogo yo? De psicóloga me habéis dejado. Esto es de traca, de manual", sentenció Maite Galdeano, provocando un silencio sepulcral en el plató de 'Tardear'.