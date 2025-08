Silvia Bronchalo aclara en 'Tardear' toda la verdad de los privilegios de su hijo Daniel Sancho en prisión

Tras el revuelo formado por los presuntos privilegios de Daniel Sancho en prisión dos años después del asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia; este miércoles 'Tardear' ha conseguido hablar en exclusiva con su madre. Así, Silvia Bronchalo ha aclarado todas las dudas sobre la estancia de su hijo en la prisión de Surat Thani.

Cabe recordar que hace unos días varios medios recogían unas declaraciones de Marcos García Montes, el abogado de Daniel Sancho, en las que hablaba de que su cliente disponía de una celda en solitario. Después, Carmen Balfagón, la abogada de Rodolfo Sancho desmentía todos esos rumores en 'Fiesta'.

Ahora ha sido Silvia Bronchalo la que se ha pronunciado sobre este polémico asunto en 'Tardear' tras una conversación con Alejandro Rodríguez, el mismo reportero con el que su ex pareja Rodolfo Sancho tuvo un pequeño desencuentro la semana pasada negándose a responder a sus preguntas en un photocall.

"Daniel está bien. Han pasado dos años, y es verdad que esta semana está siendo un poco revuelta con algunas informaciones y cosas que salen, pero bueno en general bien. Tiene sus días, unos días estará bien y otros días peor, pero como cualquier persona. No tiene ningún conflicto con nadie", empezaba diciendo Silvia Bronchalo sobre el estado de su hijo Daniel.

Silvia Bronchalo rompe su silencio en 'Tardear' sobre la situación de Daniel Sancho

Sobre la polémica de los privilegios, la ex mujer de Rodolfo Sancho es clara. "Entiendo que no tiene ningún privilegio. Él duerme en una celda con más presos. De hecho, si tuviera una celda para él solo, sería una celda de castigo, y eso no ha ocurrido", asegura al respecto. "Él hace la vida que hacen todos los presos ahí: se levantan, rezan, les cuentan diariamente varias veces, hace sus tres comidas al día y el tiempo que están ahí está leyendo o practicando muay thai", prosigue diciendo. Además, Silvia Bronchalo reconoce que habla una vez a la semana con su hijo Daniel Sancho desde hace meses.

Por otro lado, sobre la situación judicial de su hijo, Silvia Bronchalo deja caer que está bastante al margen y que lo único que están es esperando a la respuesta de la Corte de Tailandia al recurso interpuesto por sus abogados. "De momento no ha habido contestación por parte de la corte. Creo que ahora a quien le toca resolver o hablar es a la Corte de Tailandia. Él está esperando esa contestación. Él tiene su optimismo lógicamente", aclara al respecto.

Por último, al preguntarle por la indemnización que tienen que pagar a la familia de Edwin Arrieta, Silvia Bronchalo ha dejado claro que ella sí es partidaria de pagar aunque todavía todo depende del recurso. "El tema de la indemnización... si evidentemente la justicia tailandesa dice que si no se abona, hay unos intereses de demora... pero, evidentemente, hasta que no haya una sentencia firme, por lo que tengo entendido, desconozco realmente si es obligatorio pagar", añadía.