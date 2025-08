Un reportero de 'Tardear' aclara su incidente con Rodolfo Sancho y todas las mentiras sobre su hijo Daniel

Se cumplen dos años desde que Daniel Sancho fue detenido en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta. Un crimen por el que fue condenado a cadena perpetua. Y en pleno aniversario ha levantado mucha polvareda las declaraciones que ha dado su abogado Marcos García Montes. Este lunes, 'Tardear', Alejandro Rodríguez desmentía todo lo que ha dicho el letrado y aprovechaba también para aclarar su incidente con Rodolfo Sancho.

En los últimos días se está hablando mucho de los privilegios que tendría Daniel Sancho en la prisión de Surat Thani después de que su abogado, Marcos Gar´cia Montes, haya asegurado ante los medios que el hijo del actor está bien y que disfruta de una celda para él solo además de que puede hablar tanto con él cada semana como con sus padres y su psicólogo.

Este sábado, Carmen Balfagón, abogada de Rodolfo Sancho ya aclaraba algunas de las cuestiones que se estaban comentando dejando claro que no es verdad que Daniel esté en una celda para él solo sino que la comparte con otros doce presos. Dos días después, ha sido 'Tardear' quién ha avanzado la reacción del propio Daniel Sancho a todas las mentiras de su defensor.

"¿Es verdad lo que ha dicho García Montes de esa vidorra que se pega en la cárcel?", le preguntaba Verónica Dulanto a Alejandro Rodríguez. "Yo no sé porque García Montes ha contado esto y con qué intención porque todo es mentira. De hecho Daniel Sancho, y esto es una información que podemos adelantar en exclusiva en este programa, se entera la semana pasada de las declaraciones que da García Montes a los medios digitales y puso casi el grito en el cielo", explicaba Alejandro Rodríguez.

"Daniel Sancho se ha enfadado mucho con Marcos García Montes, no entiende por qué ha contado esa sarta de estupideces. Él dice, ¿voy a quedar como un privilegiado dentro de la prisión cuando soy uno más? El duerme con otros doce internos sobre unas mantas, se despierta a las 4 de la mañana, a las 5 rezan o cantan el himno y no tiene ni un solo privilegio. ¿Qué habla más a menudo con sus familiares por videollamada? Sí, pero porque es un preso internacional", sentenciaba Alejandro Rodríguez.

Alejandro Rodríguez aclara su incidente con Rodolfo Sancho y el veto a 'Tardear'

Rodolfo Sancho y Alejandro Rodríguez, reportero de 'Tardear'

Asimismo, Alejandro Rodríguez desmentía en 'Tardear' otra de las declaraciones de García Montes cuando aseguró que Daniel Sancho estaba escribiendo sus memorias. "Yo puedo confirmar que eso es rotundamente falso, lo que está haciendo Daniel Sancho desde que ingresa en prisión hace 730 días es escribir una agenda, un diario personal para explicar cómo va su día a día pero no con intenciones con ser publicado", añadía el reportero.

Por otro lado, 'Tardear' ha querido aclarar el supuesto incidente que había tenido su reportero con Rodolfo Sancho en su reaparición ante los medios en un photocall y en el que el actor vetó al programa de Telecinco. Todo después de que Carmen Balfagón desmintiera este sábado en 'Fiesta' que ese veto existiera.

Así, 'Tardear' emitía la secuencia sin cortes del tenso momento que vivieron Rodolfo Sancho y Alejandro Rodríguez en el que se veía como el actor apartaba al reportero y se negaba a hablar con él. "Aquí hay un problema personal entre Rodolfo y tú", comentaba Verónica Dulanto. "Pues yo no he tenido nunca ningún incidente con Rodolfo, lo que hago yo que llevo cubriendo el caso de su hijo desde el minuto 1 es aportar las informaciones que me llegaban, la última fue los mensajes vejatorios que le envió a Silvia Bronchalo, y entendemos que esa información no le hizo gracia. Pero yo me voy a ceñir a mi trabajo y a este programa que es contar la verdad", añadía. "Y bien qué haces, y si le gusta bien y sino también porque se va a contar igual", apostillaba la presentadora.