Carmen Balfagón irrumpe en 'Fiesta' para desmentir a 'Tardear' y aclara el veto de Rodolfo Sancho al programa

El próximo 5 de agosto se cumple un año desde que Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho era detenido en Tailandia por el presunto asesinado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Tras ser condenado a cadena perpetua, ahora el caso vuelve a ser noticia. Y por ello, en 'Fiesta' contaban este sábado con Carmen Balfagón, abogada de Rodolfo Sancho y una de las encargadas de haber ayudado a su hijo en su defensa legal.

Nada más sentarse en el plató de 'Fiesta', Carmen Balfagón pedía la palabra para aclarar algo que se había dicho esta semana en otro programa de Telecinco. "Quiero hacer una aclaración si me lo permitís porque se ha dicho en un medio de comunicación que Rodolfo Sancho había vetado al programa 'Tardear'", empezaba diciendo la abogada.

"Ni Rodolfo Sancho ha vetado al programa 'Tardear', y me interesa decirlo aquí porque son compañeros de esta cadena, ni ha vetado a Telecinco ni ha vetado a Unicorn", proseguía señalando Carmen Balfagón después de que esta semana en el programa que presentan Verónica Dulanto y Frank Blanco aseguraran que el actor les había vetado en su reaparición en un photocall.

"Rodolfo tuvo un incidente con un periodista de 'Tardear' al que le conocía porque bueno este señor había proferido bastantes palabras en contra del honor de Rodolfo, persona a la que represento y bueno simplemente no quiso hablar con él", explicaba la abogada. "Pero ni él ha vetado al programa, ni a Unicorn ni a Telecinco", incidía.

Tras ello, Carmen Balfagón también desmentía otra de las declaraciones que había escuchado de boca de Juango Ospina, abogada de la familia de Edwin Arrieta. "Nadie ha dicho del entorno de Daniel que Daniel va a estar aquí en navidad para comerse las natillas. Eso no lo hemos dicho ninguno y si es así y yo no estoy en poder de la verdad que se diga quién y cuándo lo ha dicho, pero eso no se ha dicho", sentenciaba la abogada.

Carmen Balfagón se encara con Juan Luis Galiacho en 'Fiesta'

Juan Luis Galiacho y Carmen Balfagón en 'Fiesta'

Asimismo, Carmen Balfagón ha querido aclarar algunas de las cuestiones que se están diciendo sobre los privilegios que tendría Daniel Sancho en la prisión de Tailandia. "En Tailandia no existe el privilegio de estar solo en una celda, es imposible, Daniel no está solo, está con 12 personas en una celda, en España si que hay un preso en cada celda con su televisión y su baño para él solo pero aquí no", aseveraba.

"Por favor Carmen vamos a dejar ya de proferir cosas que no son ciertas, ya no digo ni mentira, vamos a contar la verdad de una vez. La situación ahora mismo de Daniel Sancho es complicadísima", le replicaba Juan Luis Galiacho. "No se puede decir lo de que ahora va a venir en Navidad porque eso los periodistas no se lo inventan, habrá alguien que lo ha contado", añadía el periodista.

"Perdona Juan Luis, en esto si que tengo que pedir auxilio a un medio de comunicación como en este en el que estamos. Del caso de Daniel Sancho está hablando muchísima gente sabiendo o sin saber, no me voy a meter porque sé que me juego mucho. Pero voy a ser valiente y lo voy a decir, ¿Cuánta gente ha ganado dinero a costa del caso en este país?", soltaba la abogada. "¿Y cuánto ha ganado Rodolfo con el documental de HBO?", le espetaba Galiacho.

"Lo que tenía que ganar porque le hacía falta y era la utilización de su imagen. Y nosotros hemos dicho las cosas como son, pero se tergiversan. ¿Desde cuándo en un país como el nuestro cuando un abogado hace un recurso la otra parte critica ese recurso? Aquí está pasando y aquí está hablando todo el mundo con pruebas y sin pruebas, con verdad y sin verdad", sentenciaba Carmen Balfagón. "¿Pero cuánto paga Rodolfo por los privilegios, 1200 euros?", le repreguntaba Juan Luis Galiacho. "Te he dicho que no lo voy a decir, Rodolfo paga para que su hijo coma en una mesa en lugar de en el suelo, que su padre paga para que tenga comida de la que además participan los 12 compañeros de celda", añadía la abogada antes de que siguieran enfrentándose entre ellos.