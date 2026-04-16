Joaquín Prat tacha de "tamaña gilipollez" la denuncia de Silvia Bronchalo a Rodolfo Sancho y la deja en ridículo

Este jueves 16 de abril, Rodolfo Sancho ha tenido que acudir a los juzgados por la denuncia que le interpuso su ex pareja, Silvia Bronchalo, por vejaciones asegurando que la insultó llamándola "bipolar". En 'El tiempo justo' han abordado el caso y Joaquín Prat no ha dudado en pronunciarse alto y claro.

"Ella dice que la insultó llamándola bipolar y él lo que ha defendido es que le hizo una recomendación", empezaba señalando Joaquín Prat antes de conectar con Gonzalo Ferreño, el reportero de 'El tiempo justo' que estaba desplazado a las puertas de los juzgados.

Tras las explicaciones del reportero, 'El tiempo justo' ofrecía un compendio de las declaraciones que habían dado tanto Rodolfo Sancho como Silvia Bronchalo a la prensa a su salida del juicio. "A pesar de ser en una conversación acalorada, este mensaje es claramente un consejo y por eso el mensaje acaba con 'y tiene tratamiento'. Si yo hubiese querido vejar a la señora Bronchalo hubiese dicho algo más soez como 'eres una loca de mierda' e incluso si hubiese dicho 'eres una maldita bipolar' sería un insulto", empezaba diciendo el actor.

"Pero cuando tú empiezas una frase diciendo 'esto nunca te lo ha dicho nadie pero yo si te voy a decir, tienes bipolaridad' y sobre todo 'y tiene tratamiento' estás animando a esa persona a recibir tratamiento", proseguía explicándose el intérprete, tal y como recogía el programa de Joaquín Prat.

"He tenido que estar dos años aguantando que una parte de la prensa, esa parte de la prensa sensacionalista e inhumana, me hayan estado acusando de violencia de género, de maltratador, de violencia vicaria y de vejador saltándose por completo la presunción de inocencia", terminaba diciendo el protagonista de 'Entre Tierras 2'.

A la vuelta del vídeo, en el que se escuchaba también como Silvia Bronchalo explicaba que ese mensaje formaba parte de una conversación subida de tono sobre el dinero que se mandaba a su hijo Daniel Sancho a Tailandia, Joaquín Prat no podía contenerse su opinión sobre este asunto.

Joaquín Prat alza la voz en 'El tiempo justo': "¿Los juzgados están para tamaña gilipollez?"

"El mensaje, porque es solo uno, es alguien te lo tiene que decir, eres bipolar pero tiene tratamiento. Ese es el único mensaje que ha aportado a la causa la señora Bronchalo. ¿Los juzgados están para tamaña gilipollez?", se preguntaba Joaquín Prat de primeras. "Bueno, pero si alguien se lo tiene que decir es un médico o alguien que trabaje psiquiatría, no alguien que no tiene los conocimientos necesarios para diagnosticar una bipolaridad", le replicaba Irene Tabera.

"¿Pero los juzgados están para perder el tiempo con estas cosas?", insistía Joaquín Prat. "Esto ingresa en el juzgado de violencia sobre la mujer en Alcobendas y la magistrada entiende que no hay delito y lo archiva, pero Silvia Bronchalo recurre a la Audiencia y es la Audiencia la que ordena que se reabra la instrucción pero es un delito leve y se ha producido un juicio de casi dos horas. Yo creo que para este tipo de cosas no están los juzgados", añadía Gema Peñalosa.