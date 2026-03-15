Rodolfo Sancho vuelve a la TV con 'Entre Tierras 2' para hacer tándem con Megan Montaner: "Si voy a la contra puede ser interesante"

La ficción española vuelve a mirar al campo con 'Entre Tierras', una de las series más exitosas de la televisión reciente. Tras triunfar en audiencia y convertirse en la serie más vista de la televisión en abierto de 2024, la producción de Atresmedia regresa con una segunda temporada que amplía su universo con más de diez nuevos fichajes y un gran salto temporal de dos décadas que sitúa la historia en una España distinta.

El reto ahora es repetir el fenómeno de su primera tanda, algo que su pareja protagonista afronta con ilusión, pero también con la incertidumbre propia de cualquier proyecto televisivo. "Sí que esperamos que funcione, por lo menos, igual de bien", reconoce Megan Montaner, mientras que Rodolfo Sancho admite que "siempre hay cierta intriga de qué va a ocurrir", recordando que el éxito "no reside en una persona, sino en un conjunto" dentro de un equipo enorme.

Al frente de la historia vuelve a situarse Megan Montaner como María Fernández, ahora veinte años después de los acontecimientos de la primera temporada y enfrentándose a nuevos desafíos familiares y emocionales. La actriz nos confiesa que el salto temporal fue uno de los mayores retos interpretativos: "Me daba mucho miedo que eso pudiera no tener verdad, porque son 20 años los que pasan entre una temporada y otra", ha explicado, aunque también lo vivió como "un reto increíble".

Junto a ella se incorpora Rodolfo Sancho como Juan Toscano, el capataz de una poderosa familia agrícola. El actor, que vuelve a la interpretación tras la tormenta del caso de su hijo Daniel Sancho, nos describe a su personaje como "un muy buen ser humano, un padre de familia apegado, sobrio y sereno", que llega a la vida de María en un momento complicado y despierta sentimientos inesperados. "Vi que Megan hacía un personaje con mucho fuego y pensé que si iba a la contra podía ser interesante", ha señalado sobre este amor imposible.

Más allá del melodrama y los conflictos familiares, 'Entre Tierras' vuelve a poner el foco en el papel de la mujer en el mundo rural y en los cambios sociales de una España que avanza hacia la modernidad. María continúa luchando por sacar adelante su finca y su familia en un entorno que todavía cuestiona el liderazgo femenino. "Es una mujer con muy poca opinión dentro de la sociedad, pero con mucha fuerza y valentía", nos explica Montaner sobre su personaje, que en esta nueva etapa deberá tomar decisiones aún más difíciles.

En ese contexto, la producción vuelve a explorar la transformación del campo, los conflictos generacionales y la resiliencia de mujeres que, incluso en circunstancias adversas, encuentran la forma de sostenerlo todo.

De todo ello y mucho más ha podido hablar El Televisero con Megan Montaner y Rodolfo Sancho durante la presentación de la segunda temporada de la serie en el Festival de Málaga, y que llega este domingo 15 de marzo con sus nuevos capítulos a Atresplayer.

Llega la segunda temporada de 'Entre tierras', la serie más vista del 2024, ¿supone para vosotros cierta responsabilidad superar el éxito de la primera temporada?

MEGAN - Sí que esperamos que funcione, por lo menos, igual de bien.

RODOLFO - Claro. Siempre hay cierta intriga de qué va a ocurrir. ¿Responsabilidad? Bueno, siempre tienes cierta responsabilidad, pero piensa que esto es un trabajo de un equipo gigante, de muchísima gente, desde guionistas, directivos del canal, directores, equipo técnico, con lo cual, al final, la responsabilidad no reside en una persona, sino en un conjunto.

MEGAN - Nunca sabes tampoco cómo va a salir. Aún así, esto es un poco una lotería. A veces proyectos que creías que iban a ser un bombazo, de repente te encuentras con que pasan casi desapercibidos y lo contrario.

RODOLFO - Eso es lo bonito, no saber dónde está el éxito nunca. Si lo supiéramos, no tendría gracia.

Megan Montaner, vuelves a protagonizar la segunda temporada de 'Entre tierras'. Han pasado 20 años entre la trama de una temporada y otra, ¿cómo ha sido interpretar este salto temporal?

MEGAN - Me daba mucho miedo que eso pudiera no tener verdad, sobre todo, porque son 20 años los que pasan entre una temporada y otra. De repente María se encuentra con conflictos con los hijos, ¿cómo iba a desarrollarse eso?. Tenía miedo de que el espectador pudiera decir: "No me estoy creyendo absolutamente nada ahora mismo". Pero al mismo tiempo suponía un reto increíble, el buscar esa energía de hacer entre todos algo que funcionara. Entonces ha sido divertido, he necesitado demostrar que podía hacerlo.

Pero como el resto de las tramas y de las situaciones que van sucediendo en la serie eran tan interesantes, yo me lo he pasado súper bien. He conocido a gente maravillosa como Rodolfo, he estado con un equipo que ya conocía de otras muchas producciones y todos nos hemos entendido muy bien. Precisamente, eso hace que te sientas arropada cuando tienes momentos de inseguridad. Y bien, ahora solamente esperando a que funcione, que la gente entre a verla y conecte con los personajes y las historias.

En tu caso, Rodolfo, ¿cómo preparaste a tu personaje?

RODOLFO - Pues a menos que sea algo muy concreto o muy especial, un poco como preparas todos los personajes. En el guion está la información que necesitas tener. Mi personaje es Juan Toscano, el capataz de Julio Varela, el personaje que interpreta Ginés García Millán. Y yo diría que es un muy buen ser humano, un padre de familia apegado, un tipo que lo que más le interesa es el bienestar de su familia. Es una persona sobria, serena, calmada...

Yo vi la primera temporada y vi que Megan Montaner hacía un personaje con mucho fuego, con mucho carácter y pensé: "A lo mejor si voy a la contra puede ser interesante". Esa cosa de buscar los opuestos me atraía.

MEGAN - De hecho, nuestro primer encuentro en la serie, es así, yo llego diciéndole: "¿Pero tú qué haces aquí, en mi parcela?".

RODOLFO - Me parecía interesante eso, jugar a la contra de lo que hacía Megan para crear esos polos opuestos. Es un tipo muy sobrio, muy sereno, muy tranquilo, y que cuando arranca la serie tiene un gran conflicto, es que su mujer está enferma. Conoce a María [el personaje de Megan Montaner] y empiezan a aflorar ciertos sentimientos muy a su pesar y también muy al pesar de María. Es algo que realmente no buscan pero es inevitable. Y esto provocará en el mi personaje un enorme sentimiento de culpa, que es lo mismo que comentaba Megan, con la diferencia de que mi mujer está viva todavía, y encima enferma.

MEGAN - Yo todavía no he superado la muerte de Manuel, sigo ahí. Yo pensaba que no iba a volver a sentir el amor y de repente aparece este señor con una mujer.

Dentro de la descripción de estos personajes que comentáis, ¿cuáles son los rasgos con los que os sentís más identificados y aquellos en los que os ha costado más sumergiros para darle vida al personaje?

RODOLFO - Todos los seres humanos tenemos un enorme registro de posibilidades y de sentimientos y a medida que tienes más edad, más experiencia. Con lo cual no podría decirte que me siento identificado con una cosa u otra, simplemente yo creo que el actor o la actriz maneja ciertos registros y los pone a favor del personaje.

Alguna vez he sentido culpa, he sentido que soy traicionero con alguien, pues sí, puede ser. Me he sentido una persona serena, sí, también me he sentido nervioso. Entonces, bueno, ha sido exponer un poco a favor del personaje todos esos registros que, en cierta manera, todo ser humano tiene.

MEGAN - También influye la intuición de cada uno y en situaciones que son completamente ajenas a nosotros, intentar con ayuda de un guion y un director, por supuesto, que también te esté de alguna manera orientando, llegar a algunos estados que para nada te identificas tú con ellos.

Rodolfo, vuelves al mundo de la interpretación después de un tiempo retirado, ¿cómo estás? ¿Qué te atrajo de este proyecto?

RODOLFO - Muy bien. Me atrajeron muchas cosas. Es un género que me gusta mucho, tiene tintes de muchas otras cosas, porque la serie, dentro de que es un melodrama, tiene intriga, tiene thriller, tiene traición, tiene envidias, tiene un poco de todo, y eso lo convierte en una serie muy de seres humanos, muy de personajes. Eso es muy interesante.

La primera temporada de la serie se ambienta en los años 60, España está todavía estaba bajo una dictadura. Después, en la segunda, hay un salto de 20 años, estamos ya instalados en la democracia. ¿cómo cambia el papel de la mujer en la sociedad en esas épocas?

MEGAN - En la época en la que nos retratamos y nos enfrentamos, sigue siendo una mujer con muy poca opinión, pero con mucha fuerza y con mucha valentía. Es una mujer que saca adelante a su familia sin ninguna red alrededor. Pero tiene una capacidad de perseverancia, de fuerza, de amor por su familia, por las tierras, por el legado, que pasa por encima de todo, y eso que creo que en esta temporada aumenta su fortaleza, pero al mismo tiempo también la vulnerabilidad, porque tiene que tomar decisiones tan complicadas en momentos tan difíciles que tiene el pecho descubierto, le sangra el corazón.

Es verdad, se enfrenta a los años 80, se producen cambios en cuanto a la maquinaria del campo. Todo lo que era la tradición del campo y lo que ha conocido, pasa a otro plano completamente diferente del progreso. Sus hijos igual, de repente no piensan como ella, tienen una idea y un criterio muchísimo más moderno. Entonces, es un momento muy difícil y duro para ella, cosa que para mí Megan, como actriz, me parece muy interesante de interpretar.

María cada vez tiene que tirar más del carro. En la primera temporada lo que intentaba hacer es encajar en un mundo ajeno, de secretos, de hostilidad, y ahora no, ahora está sola. Bueno, está con Claudia, que ella también es un apoyo vital. Y juntas sacan adelante todo el trabajo de esos 20 años. Es muy difícil en esta época que te tomen en serio. Es una mujer que va a tener que tomar una postura mucho más fuerte que la primera temporada.

¿Tu relación con Claudia también va a cambiar? ¿Habrá más conflictos?

MEGAN - Sí, es que esta serie es todo un rato conflicto. No esperes algo de relax y buen rollo.

¿Cómo está la relación entre ellas después de tantos años?

MEGAN - Empieza muy bien. En la segunda temporada, han hecho match entre ellas. Han dicho: "Vale, las armas al suelo y vamos a sacar adelante todo esto porque nos entendemos, porque somos mujeres de una generación que saca todo hacia adelante y nos unimos", pero claro que va a haber problemas y enfrentamientos porque, al final, cada una tiene su manera de pensar y va a haber momentos en los que choquemos.

Ambos habéis sido protagonistas de series de época muy importantes en España, ¿por qué creéis que tienen tantísimo éxito a nivel internacional?

MEGAN - No sé, yo creo que ya no solamente series históricas. Yo creo que ahora mismo vivimos un momento súper dulce en cuanto a la producción de cine y series. Traspasamos muchas fronteras y está claro que luego también tienen el aliciente de que puedes aprender de ellas, si son históricas sobre nuestro pasado, por ejemplo. Supongo que hay públicos para todo.

RODOLFO - Pues es una muy buena pregunta y difícil de descifrar, la verdad. Quizá tiene que ver con que España tiene una historia larga, muy grande. Al final, España fue un territorio muy grande durante muchos años y todo eso es posible que despierte un interés. Buena pregunta, voy a investigar.

MEGAN - Sí, al final es muy divertido también meterte en otra época, ya sea por el vestuario, por la actitud, la mentalidad del momento... Te traspasas a otro universo que está muy bien también reconocerlo y ver cómo era la vida entonces.

Decía antes Silvia Abascal que hoy en día hay series muy tecnológicas, que quizás los temas son más alejados, ¿creéis que hacen falta series que se acerquen un poco más al espectado? Como 'Entre tierras', que habla de un mundo de mujeres, de una España vaciada, de conflictos generacionales...

MEGAN - Yo creo que en realidad tiene que haber de todo. Series tecnológicas, pero también las del pasado y las del futuro. Quiero decir, al final es, retratar la sociedad, eso está siempre bien, pero podemos situarnos en muchos acontecimientos, claro.

RODOLFO - Sí, el espectador tiene tiene gustos muy diversos.

MEGAN - Sino que triste sería que todo fuera igual. Que haya cada vez más cosas más arriesgadas, personajes y locuras, claro que sí.

Y al hilo de esto, ¿qué relación tenéis vosotros personalmente con lo rural?

MEGAN - Soy de Huesca. Soy paisana de Itziar Miranda y bueno, es algo que lo tengo siempre muy pegado a mí y que lo necesito.

RODOLFO - Yo vivo en Fuerteventura, también veo las cabras por ahí.

MEGAN - Justo fui a rodar una película hace poco allí y manda narices que este señor, Rodolfo, que vive ahí y justo estaba en otra isla y no nos pudimos ver. Después de no vernos desde el 6 de julio o desde cuando terminamos de rodar esta serie...

RODOLFO - Yo tengo familia en Uruguay, mi madre es de uruguaya. Y he vivido allí durante temporadas y es una zona muy muy rural. De hecho, mi familia tiene campo, con caballos, con vacas. Lo he vivido muy de cerca.

MEGAN - Y qué duro es, también. Porque también tener animales, tierras, todo esto conlleva un sufrimiento intenso. Dedicación pura y dura.

RODOLFO - Es muy duro, te tiene que gustar.

La vuelta a lo rural está al auge ¿creéis que se romantiza un poco lo rural últimamente?

MEGAN - Bueno, yo creo que desde el COVID se normalizó mucho. El decir: "Venga, vámonos fuera a tener nuestros propios recursos, hacerlo todo bien". Y efectivamente, es muy idílico, al mismo tiempo que es muy duro estar allí.

RODOLFO - No sé si se romantiza, también es muy duro comerte un atasco en la M-30 dos horas y media. Entonces, depende ya de cada uno.

MEGAN - Pero sí es verdad que está muy idealizada esta cosa de tener una casita en el campo...

RODOLFO - Si tienes huerta, ya cambia toda la película. No es tan fácil el asunto sin duda. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Yo conozco gente muy urbanita que jamás lo haría y gente que sí siente la necesidad de irse.

¿Y no creéis que hay circunstancias como el aumento del precio de la vivienda y demás cosas que obligan a la gente a desplazarse al campo?

RODOLFO - Desde luego, la ciudad se ha vuelto un poco hostil. No es la ciudad de hace 20 años.

¿Ha habido conversaciones para una tercera temporada de 'Entre tierras'? ¿Quizás otros 20 años después?

MEGAN - A mí me encantaría. Te juro que si me ponen una cantidad de látex y de todo, me encantaría.

RODOLFO - Cuidado, que eso son dos horas de maquillaje.

MEGAN - Te juro que lo haría. Yo se lo decía a la producción: "Ponedme cosas".

¿Ha habido alguna conversación?

MEGAN - Ha habido conversaciones, pero nada seguro de momento.

RODOLFO - Primero hay que ver si funciona esta segunda temporada.