Atresmedia ha lanzado este viernes el tráiler oficial de la segunda temporada de 'Entre Tierras', que se estrenará el próximo 15 de marzo en Atresplayer. El grupo repite la estrategia seguida en la primera tanda de capítulos y, antes de su emisión en abierto en Antena 3, se ofrecerá en la plataforma de streaming.

La ficción de Boomerang TV, que triunfó con su primera temporada alzándose como la serie más vista de la televisión en 2024 en su pase en Antena 3 y colocándose en el TOP 10 en su segunda vida en Netflix, contará de nuevo con Megan Montaner como gran protagonista de la historia, en la piel del personaje de María.

En esta continuación de 'Entre tierras' también formará parte del elenco artístico principal Rodolfo Sancho. Es una de sus grandes novedades. Este proyecto supondrá, además, el regreso del actor a la televisión dos años después del escándalo en el que se vio envuelto tras la detención y posterior condena de su hijo Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia.

Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani y Carlos Sholz, entre otros, completarán el reparto de una temporada que volverá a constar de 10 capítulos de 50 minutos cada uno y que se ha rodado en localizaciones de Almería, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

La 2ª temporada de 'Entre tierras' llegará con episodios repletos de intriga, drama, tensión y mucha emoción. Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continuará luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. Ese será el eje argumental.

En los nuevos capítulos la protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo. La trama abordará temas como los conflictos familiares, el dolor de la pérdida, la diferencia de clases, la transformación del campo y, también, el amor imposible, pero... inevitable.

Tráiler oficial de la segunda temporada de 'Entre Tierras' y sinopsis

Han pasado casi dos décadas desde que María perdió a Manuel y se quedó sola al cuidado de Nicolás y de Manuela, la hija recién nacida que su marido no conoció. En estos años ha logrado sacar adelante la tierra de los Cervantes gracias a su coraje y al de Claudia, la jornalera rebelde e hija bastarda de D. Ramón.

María sufrirá nuevas perdidas y tendrá que seguir luchando para evitar que se pierdan las tierras, pero sobre todo para que sus hijos no pierdan el arraigo y se mantengan unidos a la familia y a su patrimonio.

Los tiempos cambian, los campesinos migran y la falta de jornaleros propicia la llegada de braceros de otras zonas más pobres, pero también de empresarios ambiciosos dispuestos a explotarla, sin apego y sin vínculos, invirtiendo en maquinaria más que en personal. Por primera vez en mucho tiempo María se fija en alguien, pero el recuerdo de Manuel hará mella en sus dudas; hará lo imposible por evitar lo inevitable.