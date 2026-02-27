Los Premios Goya, que celebran su cuadragésima edición este sábado 28 de febrero desde Barcelona con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como maestros de ceremonias, provocarán grandes cambios de programación no solo en La 1 de RTVE, donde se retransmite, sino también en la competencia directa.

Atresmedia confirma que modificará su estrategia y suprimirá la nueva entrega de 'Atrapa un millón' este sábado. El táctico movimiento busca proteger un contenido de estreno y reservarlo para una noche con mucha menor competencia. Hoja de ruta que, en cambio, no se aplicó el año anterior.

Entonces, Antena 3 optó por no huir de los Goya y ofreció una emisión inédita del concurso presentado por Manel Fuentes. El resultado de audiencia (7,2% de cuota de pantalla y 858.000 espectadores de media) constató que se trató de una decisión totalmente desacertada.

Por ello, esta vez, la cadena principal de Atresmedia apuesta por una reposición de 'Atrapa un millón', lo que significa que la sexta entrega de la presente temporada se posterga al próximo sábado 7 de marzo.

De este modo, se evita un mal registro de audiencia que es más que probable teniendo en cuenta que los Premios Goya alcanzan grandes datos por regla general, pues suponen la noche más especial en la industria del cine español y una de las citas televisivas anuales más esperadas por los telespectadores, sobre todo por los más cinéfilos.

Audiencias de las últimas ediciones de los Premios Goya en La 1 de RTVE:

Año 2020: 26,1% y 3.598.000

Año 2021: 15,6% y 2.482.000

Año 2022: 22,9% y 2.777.000

Año 2023: 23,4% y 2.684.000

Año 2024: 23,5% y 2.359.000

Año 2025: 24,4% y 2.340.000

En definitiva, Atresmedia pretende seguir los mismos pasos que el grupo Mediaset, que también alterará su programación y levantará la nueva entrega de 'Got Talent' este sábado; escapando así del evento de La 1 de RTVE tras anotar mínimo histórico la pasada semana con un desastroso 8,6% de share y apenas 717.000 seguidores.

Así, Telecinco ha preferido no competir y guardarse una nueva entrega del talent show, que vive su peor momento de la historia. Por ende, la cadena de Fuencarral ofrecerá un refrito del concurso multidisciplinar que presenta Santi Millán, posponiendo la emisión de su próxima audición a la semana siguiente.