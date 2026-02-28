Antena 3 decidió estrenar 'En tierra lejana', su nueva serie turca hace dos semanas en la noche del domingo antes de llegar al prime time del lunes y martes haciendo tándem con los capítulos finales de 'Renacer'.

Tras ofrecer el último episodio de 'Renacer' el pasado martes, la próxima semana 'En tierra lejana' se establecerá de forma definitiva en los dos primeros prime time de la semana de la cadena de Atresmedia ocupando ya toda la noche.

De esta manera, desde esta próxima semana, 'En tierra lejana' se emitirá los lunes y martes en Antena 3 entre las 23:10 y las 0:40 horas con nuevos episodios.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 2 y martes 2 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo de 'En tierra lejana' del lunes 2 de marzo

Alya se mantiene firme en su decisión de no casarse con Cihan. Durante su detención recibe la inesperada visita de Demir, quien le pide perdón y le asegura que comparten un enemigo común: los Albora.

Cihan Deniz echa de menos a su madre, mientras Sadakat insiste en que todo se resolvería si Alya aceptara el matrimonio. Lejos de calmar las aguas, Cihan presenta una denuncia formal que provoca el traslado de Alya al juzgado de lo penal. Aunque Sadakat cree que es lo correcto, él no pretendía llegar tan lejos, pero el conflicto ya resulta imparable.

En paralelo, Şahin visita a Nare en el hospital. Arrepentido, le pide que no regrese con su exmarido. Nare confiesa que en el pasado quiso huir con él, pero Şahin no pudo abandonar a su familia mientras su padre estaba en prisión.

La tensión estalla en el juzgado cuando Cihan sorprende a Demir hablando con Alya. En un movimiento calculado, Sadakat lleva al pequeño para que, al verlo, Alya recapacite y acepte casarse. Sin embargo, el juez solo le impone la prohibición de salir del país, sin prisión preventiva. La noticia del disparo se propaga rápidamente en los medios.

Finalmente, Alya se instala en casa de Nare y su marido, y logra reencontrarse con su hijo.

Avance del capítulo de 'En tierra lejana' del martes 3 de marzo

Sadakat reprocha a Cihan haber desafiado su autoridad y haberla dejado en evidencia. Insiste en que cada uno de sus movimientos ha tenido como objetivo preservar intacto el poder de la familia.

La situación se agrava cuando descubre que la mayoría de las empresas asociadas con ellos han decidido negociar en secreto con Şahin. Detrás de ello está Ecmel que está haciendo todo lo posible por debilitar a Cihan.

Şahin, por su parte, está desaparecido tras saber que Nare no regresará a la mansión. Su hermana, Zerrin, alarmada, pide ayuda a Kaya. Lo encuentran borracho y lo llevan a casa, donde la tensión estalla. Fidan, la tía de Kaya falta al respeto a Nare, Zerrin intenta intervenir y el enfrentamiento termina en un forcejeo entre Kaya y su tía.

Mientras tanto, Cihan invita a Alya a cenar con la clara intención de presionarla para que acepte el matrimonio. La conversación pronto deriva en una fuerte discusión y él la amenaza con impedirle ver a su hijo. Le advierte que, si no accede, hará que la encarcelen y solo retirará la denuncia si acepta casarse. El marido de Nare escucha la conversación y alerta al abogado Bahadir, quien informa de inmediato a Demir. Este contacta con Alya y le propone reunirse para ayudarla.

Cuando Nare se entera del encuentro, avisa a Sadakat, que pone sobre aviso a Cihan. Durante la reunión, Demir aconseja a Alya que se case con Cihan para proteger a su hijo y, desde dentro, acabar con la familia Albora. Sin embargo, Cihan intercepta el coche en el que viajan Alya y Bahadir y, fuera de sí, propina a este un violento puñetazo.