Tras su triple estreno de la semana pasada, 'En tierra lejana' se instala definitivamente en la noche de los lunes y martes en Antena 3 haciendo tándem esta semana con los capítulos finales de 'Renacer', que se despedirá para siempre este martes en late night.

Así, 'En tierra lejana' ofrecerá este lunes y martes el tercer capítulo de su primera temporada dividido en dos entre las 23:00 y las 0:55 horas, que será cuando arranquen los dos últimos episodios de 'Renacer'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 23 y martes 24 de febrero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo de 'En tierra lejana' del lunes 23 de febrero

La tensión en la mansión Albora alcanza un punto crítico. Sadakat le dice a Alya que, si quiere permanecer en la casa con su hijo, deberá casarse con Cihan. Sin embargo, este se niega a hacerlo e insta a que se marche sola a Canadá.

En esta tesitura, a Alya la echan de la mansión por lo que toma la decisión de instalarse en un hotel y luchar para recuperar al pequeño, quien por su parte no quiere irse.

Nare decide marcharse con su marido, pero la situación se complica cuando Sahin, su primo y enamorado de ella, intenta intervenir. El enfrentamiento entre ambos termina en un forcejeo que acaba con Nare, que está embarazada, trasladada de urgencia al hospital donde se teme por el bebé.

Cihan amenaza a Demir advirtiéndole de que no se acerquen a su familia si no quieren enfrentarse a graves consecuencias.

Por su parte, Alya, cada vez más acorralada, está dispuesta a denunciar a los Albora por las maniobras de control y amenazas. Comparte su intención con el marido de Nare, buscando apoyo.

Sadak y Alya en 'En tierra lejana'

Avance del capítulo de 'En tierra lejana' del martes 24 de febrero

Decidida a no rendirse, Alya confiesa al marido de Nare su intención de denunciar a la familia Albora y luchar legalmente por su hijo. Él le recomienda un abogado que podría ayudarla, aunque pronto quedará claro que no todos juegan limpio en esta guerra silenciosa.

Mientras tanto, Cihan visita a su tío Ecmel en prisión tras descubrir que ha aparecido contrabando en sus tierras. Necesita saber si está implicado o si alguien intenta tenderle una trampa.

Aunque Sadakat y Fidan son enemigas declaradas, coinciden en algo: proteger a sus hijos. Sadakat exige a Şahin que deje de rondar su casa y se aleje de Nare. Por su parte, Fidan ordena a Kaya que no vuelva a acercarse a su hija Zerrin. Él se niega a renunciar a ella, pero la joven le deja claro que no siente lo mismo.

En paralelo, el abogado que había traicionado a Alya es capturado por los Albora y revela un secreto inesperado: Boran dejó grabado un vídeo en un USB para que se lo entregaran a Cihan si algún día le ocurría algo. En ese mensaje, le pide expresamente a su hermano que se case con Alya y proteja a su hijo.

Sadakat denuncia formalmente a Alya, acusándola de haber disparado deliberadamente contra Cihan. Aunque ella sostiene que fue un accidente, Cihan acepta cambiar su declaración ante el fiscal con una condición: que contraiga matrimonio con él.

La traición queda finalmente al descubierto cuando se revela que el abogado recomendado está aliado con los Baybars, complicando aún más la posición de Alya.