El público dicta sentencia al estreno de 'En tierra lejana', la nueva serie turca de Antena 3, y hay unanimidad

Antena 3 ha estrenado este domingo 'En tierra lejana', su nueva serie turca en prime time relegando el nuevo episodio de la tercera temporada de 'Una nueva vida' al late night antes de que la nueva ficción se instale definitivamente en la noche de los lunes y martes como relevo de 'Renacer'.

Y es que tras su llegada este domingo, 'En tierra lejana' pasará a emitirse los lunes y martes a las 23:00 horas antes de los capítulos finales de 'Renacer', que se despedirá para siempre la última semana de febrero.

Producida por Ay Yapim, 'En tierra lejana' cuenta con un potente reparto artístico: Sinem Ünsal ('Dr. Alí') en el papel de Alya, Ozan Akbaba, Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Mine Kiliç, Gonza Cilasun y el jovencísimo Kuzey Gezer.

Cabe decir que 'En tierra lejana' consta de dos temporadas, la primera de 28 y la segunda de 20. No obstante, como sigue en emisión en su país de origen podría ser renovada por nuevos episodios.

En los primeros capítulos de 'En tierra lejana', Alya, que vive una vida feliz y tranquila en Canadá, pierde el control de su vida cuando su marido Boran fallece de manera inesperada en un accidente de tráfico en el que Alya conducía. Consumida por la culpa y para cumplir su último deseo, traslada su cuerpo a la ciudad turca que le vio nacer, Midyat. Sin saberlo, se está embarcando en un viaje para el que no hay billete de vuelta. A su llegada a Turquía, es recibida por una comitiva de hombres armados que ponen en duda la realidad de su viaje. Sale del aprieto en aduanas con la ayuda de Cihan, hermano de Boran.

Una vez en la mansión Albora, Alya se encuentra con que, bajo instrucción de la matriarca que es su suegra, Sadakat, la familia de su marido tiene la intención de adoptar a su hijo de cinco años, Deniz, y no dejarán que salga del país con él. Además, la acusa de haber provocado la muerte de Boran.

Alya descubre que los Albora guardan secretos y una profunda enemistad con los Baybars. Además, se siente incómoda y asustada en este ambiente y decide huir junto a su pequeño, pero los Albora no le ponen las cosas tan fáciles.

Los espectadores de Atresmedia coinciden en su sentencia al estreno de 'En tierra lejana'

Tras ver el primer episodio de estreno de 'En tierra lejana', la audiencia de Antena 3 ha reaccionado muy positivamente ante esta nueva serie turca en su programación. "Es buenísima. La primera temporada es oro"; "Mira que dije que no me iba a enganchar, efectivamente me he enganchado a otra" o "Esta serie te atrapa y no puedes salir de ella", ha sido algunos de los comentarios que se han leído en X.

Es buenísima. Yo la llevo al día con Turquía. La primera temporada es oro #EnTierraLejana — TaTisLeyla (@Soryole) February 15, 2026

mira que dije que no me iba a enganchar

efectivamente me he enganchado a otra #EnTierraLejana — marta ⭐ (@_martacxnto_) February 15, 2026

#EnTierraLejanaEstreno Aquí también se estilan los pistoleros😅#EnTierraLejana nó nos va a faltar,venganzas,amoríos,tiros y odio,mucho pero,qué mucho odio — mamen mp (@mamenmper) February 15, 2026

Aquí viendo el primer capítulo como si no me supiera hasta los diálogos de memoria, está serie te atrapa y no puedes salir de ella 😍😍 #EnTierraLejana pic.twitter.com/d1ZHlGQpxY — Marian García 🇪🇸💚 (@marian_sevilla) February 15, 2026

Súper enganchada ya a #entierralejana. Que maravilla de actuaciones !! Y la música uffff #UzakŞehir — TaTisLeyla (@Soryole) February 15, 2026