Cuántos capítulos tiene en total 'En tierra lejana' y de qué va la serie turca que releva a 'Renacer' en Antena 3

Antena 3 cambia su programación este domingo para acoger el estreno de 'En tierra lejana', su nueva serie turca. Así, la ficción que tomará el relevo de 'Renacer' en la noche del lunes y martes, llega este 15 de febrero antes de desembarcar en las noches anteriormente citadas.

Con su estreno en domingo, 'En tierra lejana' obligará a Antena 3 a relegar el nuevo capítulo de 'Una nueva vida' esta semana al late night. Así, el segundo episodio de la tercera temporada que se estrenó la semana pasada comenzará a las 0:00 horas.

Tras su estreno este domingo, 'En tierra lejana' ofrecerá nuevos capítulos tanto el lunes como el martes a partir de las 23:00 horas justo antes de la recta final de 'Renacer', que se despedirá para siempre de la audiencia la última semana de febrero.

Producida por Ay Yapim, 'En tierra lejana' cuenta con un potente elenco: Sinem Ünsal ('Dr. Alí') en el papel de Alya, Ozan Akbaba, Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Mine Kiliç, Gonza Cilasun y el jovencísimo Kuzey Gezer.

Cabe decir que 'En tierra lejana' consta de dos temporadas, la primera de 28 y la segunda de 20. No obstante, como sigue en emisión en su país de origen podría ser renovada por nuevos episodios.

Así es 'En Tierra Lejana'

En una sociedad tradicional, donde el honor y las normas de la familia recaen sobre el patriarca, irrumpe nuestra protagonista, Alya, una independiente y atractiva doctora, que se verá obligada a adaptarse a unas costumbres arcaicas y completamente desconocidas para ella. Alya hará frente a esta sociedad patriarcal, abriendo camino a las mujeres que la rodean e imponiendo sensibilidad, igualdad y cordura a unas costumbres que las oprimen y les niegan el control sobre sus propias vidas.

La maternidad es el eje fundamental de esta historia, donde la educación de los hijos se presenta como una fuente de estatus y orgullo para las familias. Además, la trama incorpora otros elementos clave, como las complejas relaciones familiares, los amores imposibles y los secretos, dando forma a un relato intenso y apasionante.

La historia empieza con la llegada de Alya y su hijo, el pequeño Deniz, a la ciudad de Midyat, la tierra natal de su difunto esposo, Boran, con el propósito de enterrarlo. Su aparición alterará el equilibrio de los habitantes y de la familia de su esposo, con la que tendrá que convivir en la gran mansión de los Albora, donde viven sus tres cuñados y su suegra. Los planes de la protagonista cambiarán cuando descubra que su esposo ha sido asesinado por una deuda de sangre y que ella no puede abandonar la ciudad. Para proteger a su hijo, Alya deberá tomar la dura decisión de contraer matrimonio con el hermano de su esposo, que será una fuente de apoyo hasta que el niño cumpla la mayoría de edad.

La historia está ambientada en la emblemática ciudad de Midyat, una preciosa región milenaria en la provincia de Mardin al sureste del país, que promete paisajes impresionantes que cautivan al espectador. La banda sonora de la serie es una emocionante adaptación del Adagio del Concierto de Aranjuez, del maestro compositor español Joaquín Rodrigo.

La gran familia Albora

Los tres cuñados de Alya (el hermano mayor, Cihan, líder de la familia; Naré, una chica triste y abnegada; y Kaya, el más joven) viven en Midyat en una gran mansión junto a su suegra, Sadakat, una mujer fuerte y controladora. Sobre la familia Albora pesa el estigma de la venganza: una antigua deuda no saldada los acecha, poniendo en riesgo la vida de todos sus integrantes.

Cihan, el hermano mayor de los Albora, recibe el testamento de su hermano Boran, marido de Alya, y en él le pide que se case con su viuda para así proteger a su hijo y a su mujer. Alya y Cihan deciden casarse, llegando al acuerdo de que su relación será un mero formalismo que durará hasta que el pequeño Deniz cumpla la mayoría de edad. Además, Cihan mantiene una relación sentimental secreta con una mujer a la que no ama, Mine. Cuando Mine percibe que los sentimientos de Cihan por Alya no son simplemente un acuerdo, hará todo lo que esté en su mano para romper la relación.

Sadakat Albora (Goncat Cilasun) es una mujer fuerte, controladora, curtida en el sufrimiento y el orgullo de pertenecer a la familia más prominente de la provincia. La intención de Sadakat es apoderarse de su nieto, el pequeño Deniz, educarlo en las costumbres de la tierra lejana, como hizo con sus hijos, e intentar de todas las maneras que Alya regrese sola a Canadá.

Por otro lado, Ecmel Albora, cuñado de Sadakat Albora y patriarca de la parte enemiga de la familia, intenta controlar desde la cárcel sus negocios y a sus hijos, Zerrin y Sahin. Odia profundamente a la familia de su hermano, ya fallecido, por ello ha prohibido la relación entre su hija Zerrin y su sobrino Kaya y la de su hijo Sahin y su sobrina Naré, quien, desesperada, termina casándose con un hombre al que no ama, Ozkan.