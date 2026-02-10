Atresmedia anuncia un gran cambio de programación: Relega 'Renacer' y 'Una nueva vida' de su horario habitual

Antena 3 ya ha desvelado la incógnita de cuándo llegará 'En tierra lejana', su nueva serie turca. Esta vez, la cadena de Atresmedia ha apostado por una estrategia diferente a lo habitual. Y es que, hasta ahora, lo que solía hacer era estrenar la nueva serie antes de los capítulos finales de la ficción a la que iba a relevar.

Sin embargo, en esta ocasión, Atresmedia ha decidido apostar a lo grande por 'En tierra lejana' y ofrecer triple capítulo de estreno. Tal y como ya anuncia la cadena, el estreno de la nueva producción turca se producirá este domingo 15 de febrero a las 22:00 horas justo antes de 'Una nueva vida', que acaba de estrenar su tercera y última temporada.

Pero además, el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero, Antena 3 ofrecerá nuevos episodios de 'En tierra lejana' a partir de las 23:00 horas mientras que los capítulos finales de 'Renacer' quedarán relegados al late night. Cabe decir que el final de la ficción protagonizada por Demet Evgar y Buğra Gülsoy está previsto para el 23 de febrero y que 'En tierra lejana' llega para sustituirla.

De esta manera, Antena 3 anuncia tres noches especiales en los que la ficción turca seguirá siendo la protagonista. Con ello, 'En tierra lejana' se enfrentará en su estreno al lanzamiento de 'Top Chef' en La 1, a 'Al cielo con ella' en La 2, a 'Cuarto milenio' en Cuatro, a 'GH DÚO: Cuentas pendientes' en Telecinco y a 'Lo de Évole' con la entrevista a Loles León en La Sexta.

'En tierra lejana' está protagonizada por Sinem Ünsal en el papel de Alya, Ozan Akbaba, Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Mine Kiliç, Gonza Cilasun y el jovencísimo Kuzey Gezer.

La nueva ficción de Antena 3 consta de dos temporadas, la primera de 28 y la segunda de 20. No obstante, como sigue en emisión en su país de origen podría ser renovada por nuevos episodios.

Sinopsis de 'En tierra lejana'

En una sociedad tradicional, donde el honor y las normas de la familia recaen sobre el patriarca, irrumpe nuestra protagonista, Alya, una independiente y atractiva doctora, que se verá obligada a adaptarse a unas costumbres arcaicas y completamente desconocidas para ella. Alya hará frente a esta sociedad patriarcal, abriendo camino a las mujeres que la rodean e imponiendo sensibilidad, igualdad y cordura a unas costumbres que las oprimen y les niegan el control sobre sus propias vidas.

La maternidad es el eje fundamental de esta historia, donde la educación de los hijos se presenta como una fuente de estatus y orgullo para las familias. Además, la trama incorpora otros elementos clave, como las complejas relaciones familiares, los amores imposibles y los secretos, dando forma a un relato intenso y apasionante.

La historia empieza con la llegada de Alya y su hijo, el pequeño Deniz, a la ciudad de Midyat, la tierra natal de su difunto esposo, Boran, con el propósito de enterrarlo. Su aparición alterará el equilibrio de los habitantes y de la familia de su esposo, con la que tendrá que convivir en la gran mansión de los Albora, donde viven sus tres cuñados y su suegra. Los planes de la protagonista cambiarán cuando descubra que su esposo ha sido asesinado por una deuda de sangre y que ella no puede abandonar la ciudad. Para proteger a su hijo, Alya deberá tomar la dura decisión de contraer matrimonio con el hermano de su esposo, que será una fuente de apoyo hasta que el niño cumpla la mayoría de edad.

La historia está ambientada en la emblemática ciudad de Midyat, una preciosa región milenaria en la provincia de Mardin al sureste del país, que promete paisajes impresionantes que cautivan al espectador. La banda sonora de la serie es una emocionante adaptación del Adagio del Concierto de Aranjuez, del maestro compositor español Joaquín Rodrigo.