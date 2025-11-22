Antena 3 anuncia una nueva serie turca: ¿Apuesta de prime time o cambio de estrategia en las tardes?

Si hay una cadena que ha apostado fuerte por la ficción turca es Antena 3. Actualmente el canal de Atresmedia emite 'Una nueva vida' en la noche de los domingos y 'Renacer' en la de los lunes y martes. Pues bien ahora ha arrancado el próximo estreno de 'En tierra lejana'.

De este modo, Antena 3 anuncia para próximamente el estreno de esta nueva serie que originalmemte lleva por título 'Uzak Sehir'. Un anuncio sorprendente pues por ahora sus otras dos ficciones turcas siguen en emisión y no tienen fecha cercana para concluir.

Es decir es una gran incógnita en qué franja y día podría emitir Antena 3 'En tierra lejana'. Y es que en su prime time el único hueco que quedará disponible pronto es el de los sábados una vez concluya 'La ruleta de la suerte Noche'. Otra opción es que Antena 3 esté pensando en introducir cambios en sus tardes volviendo a apostar por la ficción turca como ya hiciera con 'Tierra Amarga' reduciendo de nuevo la duración de 'Y ahora Sonsoles', que es la oferta menos competitiva de su tarde con datos entre el 10 y el 11%.

Cabe decir que 'En tierra lejana' sigue su emisión actualmente en la televisión turca Kanal D. La ficción consta de dos temporadas y casi 40 episodios y se ha convertido en "el fenómeno que ha conquistado a treinta millones de espectadores en todo el mundo y sigue creciendo" según Antena 3. Un fenómeno que llega a España tras haber sido vendida a casi cien países.

Protagonizada por los actores Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan y Ferit Kaya, la serie cuenta la historia de una mujer que se ve atrapada en la ciudad de su difunto marido cuando viaja hasta allí para entregar a su familia el cuerpo del fallecido.

💥 Una mujer libre atrapada en un mundo de tradiciones.



🌏 El fenómeno que ha conquistado a 30 millones de espectadores en el mundo.



📺 Descubre #EnTierraLejana, la nueva serie que conquistará Antena 3.



Ver más: https://t.co/LcwvHKLJYC pic.twitter.com/P0YasAVq45 — Antena 3 (@antena3com) November 21, 2025

Sinopsis de 'En tierra lejana'

Alya es una brillante médica que vive con su marido, Boran, y su hijo Deniz Cihan en Alaska. Pero todo cambia en un instante. Un terrible accidente de tráfico acaba con la vida de Boran y la obliga a cumplir su última voluntad: regresar con su hijo a Mardin, su tierra natal, para enterrarlo allí.

Lo que debía ser un regreso marcado por el dolor pronto se convierte en una pesadilla. Nada más llegar, Sadakat, la poderosa matriarca del clan Albora, la acusa de haber provocado la muerte de su hijo. En una familia dominada por el orgullo, las apariencias y las tradiciones, Alya pasa de ser la viuda del difunto a convertirse en la principal sospechosa.

Decidida a proteger a Deniz Cihan y escapar de allí cuanto antes, se enfrenta a un mundo hostil que vive en guerra abierta contra la familia Baybars, un clan que busca venganza contra los Albora por rencores y secretos del pasado.

Entre el odio y la autoridad implacable de Cihan, el hermano mayor de su esposo, surge una conexión que desafía todas las reglas y cambiará sus destinos para siempre.