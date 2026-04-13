'En Tierra Lejana', avance semanal del 13 y 14 de abril: Un secuestro y Ecmel, apuñalado en la serie de Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 13 y martes 14 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 13 de abril

En prisión, Ecmel es trasladado a la misma zona en la que está Kaya, algo que no hace más que aumentar la tensión y anticipar nuevos problemas. Mientras tanto Kadir “secuestra” a Pakize para que le arresten y pueda ir a prisión con Kaya, y así protegerlo desde dentro.

Şahin se enfrenta a su padre al descubrir cuando este le dice que ha entregado a su hija a Kaya. Ecmel, se mantiene firme y le deja claro que ni él estará con Nare ni permitirá que su hija vuelva con Kaya.

En el hospital, Nare pierde al bebé durante la operación, un golpe que lo cambia todo. Oskan no tarda en señalarla y asegura que lo ha perdido a propósito porque el hijo era de Şahin. Para sostener su versión, enseña una foto de ambos abrazados. Sadakat, influida por esa imagen, se vuelve contra su hija y se niega a escuchar cualquier explicación.

Cuando Şahin va a verla, Nare, completamente destrozada, le reprocha que todo lo que ha pasado es consecuencia de su relación. Él intenta convencerla de que deje a Oskan y se vaya con él, pero en ese momento aparece Sadakat y corta la conversación de raíz. Sin darle opción, obliga a Nare a volver con su marido y le deja claro que ese será su castigo.

Şahin busca a Oskan para enfrentarse a él, pero los hombres de Demir intervienen antes de que la situación vaya a más. Demir, siempre atento, aprovecha para enviar la foto de Nare y Şahin a Ecmel y seguir echando leña al fuego entre las familias.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 14 de abril

Kadir avisa a Cihan de que Ecmel no deja de provocar a Kaya y le advierte de que todo apunta a un ataque inminente. Sin embargo, lo que parecía un plan perfectamente trazado no sale como esperaba Ecmel. Cuando sus hombres intentan ir contra Kaya, la situación da un giro inesperado y es el propio Ecmel quien acaba apuñalado por un infiltrado de Cihan.

Mine encuentra el USB con el vídeo que Boran dejó antes de morir y decide hacer una copia. Sin que nadie lo note, esconde el dispositivo en el bolso de Alya, sembrando una nueva bomba a punto de estallar.

En el hospital, Fidan intenta convencer a Nare de que se aleje de su hijo para no arruinarle la vida. La presión puede con ella y, poco después, Nare decide marcharse sin avisar a nadie. Su desaparición desata el caos. Sadakat, convencida de que Şahin está detrás, no tarda en culpar también a Alya.

Finalmente, Cihan y Alya consiguen encontrar a Nare, que solo necesitaba alejarse para aclarar sus ideas. Aun así, Sadakat se mantiene firme en su postura y sigue responsabilizando a Alya de todo lo ocurrido. Por otro lado, Şahin le pide a Nare que huyan juntos.

Alya ve el vídeo que Boran grabó antes de morir. En él, le pide que se case con Cihan y que proteja a su hijo, algo que vuelve a cambiar por completo su forma de ver la situación.